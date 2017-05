Rechaza PAN auditoría a administración de López Santillana por estadio Domingo Santana

Guanajuato, Gto. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba, instruyó a la Secretaría General para que elaborara un dictamen en el que se rechaza la propuesta del PVEM para auditar los contratos e inversiones que hizo la administración de Héctor López Santillana en el estadio de béisbol Domingo Santana.

En la reunión de la Junta de Gobierno, el panista pidió que se hiciera el dictamen rechazando la propuesta que hizo hace unas semanas desde tribuna la coordinadora del Verde, Beatriz Manrique Guevara.

En entrevista con la legisladora manifestó que sería la primera ocasión, en lo que va de la actual Legislatura, que se niega una solicitud de auditoría, cuando ha sido el mismo Éctor Jaime Ramírez el que habla de promover la transparencia.

“Habría que revisar la historia reciente de solicitudes de auditoría, y creo que no se había negado una auditoría en muchas ocasiones y no tengo claro cuándo fue la última vez que se negó”, reprochó.

Manrique Guevara consideró que desde la fracción del PAN se pretende proteger a Héctor López Santillana, cuando lo que se busca es hacer una revisión que dé certeza jurídica en temas como el contrato para que la asociación civil del equipo Bravos pueda hacer uso del estadio construido por la administración municipal.

“Nosotros como diputados no tenemos la obligación de presentar pruebas de nada, para eso está la auditoría, nosotros tenemos la fiscalización y podemos solicitar frente a dudas reales como las hay porque no hay un convenio, el ayuntamiento no ha aprobado ningún contrato o convenio”.

Cuestionado sobre la negativa a la solicitud del PVEM, Éctor Ramírez Barba dijo que los argumentos vienen en el dictamen que todavía no puede ser público porque no ha sido aprobado en la Junta de Gobierno, pero negó que se trate de un mensaje contradictorio al de la transparencia.

Beatriz Manrique advirtió que van a defender con argumentos jurídicos el tema de la auditoría, una vez que se lleve el dictamen a votación.