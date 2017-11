Rechazan líderes empresariales y activistas sociales la posibilidad de un fiscal anticorrupción a modo del gobierno

León, Gto. Activistas y líderes empresariales coincidieron en que la falta de transparencia durante el proceso de definición de la terna para el Fiscal Anticorrupción, así como que dos de los perfiles sean colaboradores del actual Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre; sólo generan que estas propuestas parezcan “cargadas” y que se entienda como un posible “fiscal carnal”.

Este lunes, en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia -donde hay una mayoría panista-, se definió que la terna para el Fiscal Anticorrupción esté integrada por: Juan Iván Luna, Marco Antonio Medina y Demetrio Valadez, los dos primeros son colaboradores actuales de la PGJE.

Este proceso de selección no fue del todo claro, pues no se especificó de manera correcta y concreta cómo es que se asignaron los puntajes mediante los cuales se definió la terna. Creando reclamos de parte de los legisladores priistas, Arcelia González y Jorge De la Cruz.

De tal forma que activistas y empresarios demandaron que la figura del Fiscal Anticorrupción verdaderamente garantice la autonomía y denunciaron que el proceso se haya realizado “en lo oscurito” y sin suficiente claridad.

Es lamentable que la figura del Fiscal Anticorrupción vaya a surgir entre cuestionamientos sobre el proceso de su selección, así como sobre su autonomía, así lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos.

Asimismo, dijo que todo parece indicar que los “dados se cargaron” para que el próximo Fiscal Anticorrupción tenga nexos con la autoridad en turno y no tenga la autonomía que su cargo demanda.

El líder empresarial manifestó su descontento con el proceso de selección de la terna, pues dijo que todo pudo haber sido más transparente y que los legisladores pudieron abrir, al escrutinio ciudadano, esta convocatoria y análisis de perfiles.

“Lo más lamentable es que este nuevo Fiscal Anticorrupción naciera ya con cuestionamientos y señalamientos que pudieran afectar su independencia y su autonomía, y parece ser que el proceso no ha sido lo aseado que hubiéramos querido, parece ser que hay dados cargados hacia ciertos candidatos y entonces todo el procedimiento, digamos que pudo haber sido mejor y esperemos que al final, quien sea designado Fiscal Anticorrupción, pues ya realmente en los hechos veamos que tiene la autoridad moral para proclamarse totalmente independiente”, dijo.

Manifestó su descontento con que el Fiscal Anticorrupción en algún momento pudiera ser removido por el Fiscal General, por lo que sugirió que el trabajo de esta nueva figura en Guanajuato, únicamente debería estar regulado por consejos ciudadanos integrales (en donde existan académicos, empresarios, y otros representantes de organizaciones civiles).

El exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Alcántara Soria aseguró que la terna para el Fiscal Anticorrupción sí busca inclinar la balanza y dejar a una figura de “fiscal carnal”, misma que mancharía la autonomía que este cargo demanda.

“He tenido comunicación con diputados y diputadas de todos los partidos y me dicen que sí hay dados cargados a favor de uno de ellos y lamento que precisamente eso pueda generar la falta de legitimidad por el proceso que se está siguiendo y falta de legitimidad porque no se está correspondiendo con el diseño constitucional y político de la Fiscalía”, denunció.

Alcántara Soria mencionó que los perfiles de Juan Iván Luna y Marco Antonio Medina son “previsiblemente dependientes” de la línea de Carlos Zamarripa Aguirre y que si alguno de ellos es nombrado el próximo Fiscal Anticorrupción, entonces será evidente que no garantizará la autonomía en este cargo.

De tal forma que criticó el proceso de revisión de los perfiles de los aspirantes y destacó que no se hizo una verdadera labor exhaustiva en el análisis de las competencias que el cargo requiere.

“En la terna hay 2 abogados que son cuestionables, en primer lugar por su relación de dependencia añosa del actual procurador Zamarripa y el segundo lugar, son cuestionados por su incapacidad para investigar y la deficiencia con la que han realizado su trabajo en la Procuraduría del Estado”.

El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, dijo que los ciudadanos merecen tener certeza de que la figura del Fiscal Anticorrupción verdaderamente representará autonomía, de tal forma que el proceso de selección tendría que ser transparente y práctico.

Luis Alberto Ramos mencionó que el proceso para evaluar a quienes aspiraban a ser el Fiscal Anticorrupción debió hacerse sin poner nombres, simple y sencillamente evaluar a los perfiles conforme a sus capacidades y experiencias. Por lo cual criticó la manera en que se revisó la trayectoria de cada uno de los aspirantes y la determinación de la terna, en donde dos perfiles resultaron ser cercanos al Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

“Si empiezo a sesgar las cosas, empiezo a ver las personas que viene, acomodo a modo las preguntas y lo que deben de conocer, entonces estoy sesgando lo que debe de ser un fiscal anticorrupción, y si es cierto lo que se ve en la prensa, si es cierto lo que se dice, entonces es a modo y no es correcto. Se trata del nacimiento de un sistema en el que los ciudadanos tengan confianza o si no será una situación que no va a abonar a la credibilidad”, mencionó.