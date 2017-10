Reclamos sobre ordenamiento de comerciantes en Guanajuato provocan ira de alcalde y arremete contra ediles

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato Edgar Castro Cerrillo enfureció con los miembros del ayuntamiento, luego de que algunos reclamaron que se haya detenido el dictamen de la Comisión de Mercados que buscaba poner orden a los comerciantes que se colocan en el Festival Internacional Cervantino.

El enojo del alcalde lo llevó a echar en cara a los síndicos y regidores que él tiene las facultades para tomar decisiones que no a todos les corresponde, y a pesar de ello les ha permitido participar y trabajar en varios temas.

Incluso, Edgar Castro regañó a los ediles a quienes en más de una ocasión les señaló que no fue él quien detuvo el dictamen, sino que fue por acuerdo de todos los miembros del ayuntamiento.

El dictamen de la Comisión de Mercados, que se tomó el lunes pasado (dos días antes de que arrancará el FIC) contemplaba la reubicación de alrededor de 170 comerciantes que en otros años se han colocado en varios puntos del centro histórico a la Ex Estación del Ferrocarril.

Esto generó la molestia de los comerciantes quienes se manifestaron por la determinación, el gobierno municipal terminó por ceder y reubicar solo algunos, a otros se les permitió seguir vendiendo en zonas como Mendizábal, la Alhóndiga de Granaditas y la Plaza de los Ángeles.

La discusión

Los ánimos se encendieron cuando en sesión del pleno el síndico Ramón Izaguirre Ojeda cuestionó por qué no subió a pleno el dictamen de la Comisión, cuando hubo un trabajo de semanas en conjunto con la dirección de Fiscalización para limpiar el centro histórico de comercio durante el FIC, en respuesta a la exigencia de la ciudadanía de poner orden.

“Llama atención, y vale pena aclarar por qué no está el dictamen, porque fue votado y tenía que subir a pleno de manera inmediata y ser analizado. Fue en sesión pública y de cara a los comerciantes que se tomó el acuerdo, se tiene que dar una explicación de por qué no se consideró”.

Marco Antonio Carrillo síndico del PVEM respondí que si el dictamen no se subió a pleno, fue porque en la mesa de trabajo del martes por la tarde, a la que no asistió Izaguirre, se decidió dar el voto de confianza al presidente municipal, pues es su facultad tomar ese tipo de decisiones, “todos estuvimos de acuerdo en que el dictamen se iba a detener”.

La regidora del PAN, Samatha Smith Gutiérrez señaló que “es una obligación decirles a los ciudadanos que nos piden que no flaqueemos, a esos que nos piden que pongamos orden, que nos exigen firmeza en toma de decisiones y que nos exigen que hagamos cumplir los reglamentos, a ellos decirles que lamento que no se haya tomado esta determinación que ya se había planteado en comisión y que no subiera a pleno para debatirla… el orden que se estaba buscando, estamos fallando”.

Su compañero de fracción, Juan Carlos Delgado manifestó su frustración porque el único que no firmó el dictamen fue el presidente Marco Antonio Carrillo, a lo que el síndico argumentó que si no lo hizo fue porque un minuto antes de la sesión se le entregaron los papeles y no había tiempo para su revisión.

Estos reclamos, provocaron que el presidente municipal se molestara y les reclamara que no había hecho uso de sus facultades como cabeza de la administración municipal y jefe de Fiscalización y el resto de las direcciones, en respeto al trabajo realizado.

“Que les quede claro a todos que su servidor ha sido tolerante, en las facultades que tengo como presidente municipal dentro de esta ciudad en la cual fui votado constitucionalmente, y he dejado que este órgano de gobierno, todos, trabajemos en las mismas circunstancias pese que hay atribuciones y facultades a las cuales no a todos les corresponde”.

Dijo que esperó a que hubiera los acuerdos en el tema, “no vengamos a colgarnos medallitas señalando que alguien le puso freno a un dictamen, nadie le puso freno, el presidente municipal no le puso freno, hubo un acuerdo de todos en el que se dijo que se asentara la minuta (…) Y no quieran cambiar versiones, en ningún momento el presidente municipal ha sido autoritario pese a que tengo la facultad”.

El síndico Ramón Izaguirre y la regidora Samantha Smith volvieron a hacer uso de la voz para señalar que el dictamen fue resultado de trabajo en comisiones, y pidieron al alcalde que no se molestara por tener una opinión distinta a la de él.