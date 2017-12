Reconoce Riquelme que el nivel de la Copa Libertadores es menor sin clubes mexicanos

Ciudad de México.- Los clubes mexicanos no participarán nuevamente en la Copa Libertadores en 2018 debido a temas de calendario y en Sudamérica hay figuras que los empiezan a extrañar.

Tal es el caso del ex astro argentino Juan Román Riquelme quien jugó en Boca Juniors y también en el Barcelona de España, quien aseguró que sin los equipos de la Liga MX, el torneo tiene menor nivel, ya que los brasileños tampoco tienen el nivel de antes.

“La Libertadores hoy la puede ganar cualquiera. No es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos”, comentó para Pasión Fútbol.