Reconoce Transparencia que sigue investigando a Fernando Olivera; además lo hacen Función Pública y ASEG

Guanajuato, Gto. A pesar de que se informó que la auditoría a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundamin) había concluido, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) reconoció que las investigaciones aún siguen su curso y no descartó la existencia de nuevos procesos de responsabilidad administrativa contra el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha.

La Sectur fue señalada por haber ejercido recursos federales de forma indebida al haber delegado a la asociación la contratación de obra pública, por lo que la dependencia que encabeza Isabel Tinoco determinó sancionar a Olivera con una suspensión de solo tres días.

El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia, Gustavo Sánchez Guerrero aseguró que de las investigaciones solo se ha desprendido un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el secretario de Turismo, y uno más contra la directora Jurídica de esa dependencia, Alejandra Bernardino.

Sin embargo, reconoció que hay un procedimiento administrativo más que está abierto, pero no dijo contra qué funcionario porque no puede dar detalles hasta que no concluya

También, reconoció que hay tres investigaciones a la Sectur relacionadas con la Fundemin, una que lleva la Secretaría de la Transparencia, otra de la Auditoría Superior del Estado (Aseg) y una más de la Secretaría de la Función Pública, de las que podrían detectarse nuevas irregularidades que llevarían a iniciar nuevos procesos de responsabilidad administrativa contra Fernando Olivera.

En el pasado mes de julio varios medios de comunicación informaron que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Turismo de Guanajuato utilizó indebidamente a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros (Fundemin) para ejercer 66.2 millones de pesos que entregó la federación para obra pública.

La ASF concluyó que además podría haber conflicto de interés porque la Fundemin es presidida por Fernando Olivera Rocha, el secretario de Turismo, y solicitó a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que investigara y sancionara a los responsables.

A mediados de septiembre se informó que tras concluir la auditoria a la Fundemin, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas anunció una suspensión de tres días para al titular de Turismo, Fernando Olivera Rocha, como sanción

La misma sanción se aplicó a la directora de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Alejandra Bernardino, se le aplicó la misma sanción.

No es grave irregularidad de Olivera

Gustavo Sánchez explicó que la conducta por la que se sancionó a Olivera Rocha, fue porque suscribió un convenio directamente con Fundamin para la contratación de obras, cuando el convenio debió haber sido con un municipio del cual no precisó el nombre. Tampoco dijo de qué obra se trató, ni de cuánto era el recurso “porque no se lo reprochamos así como tal”.

“Se le reprocha ejercicio indebido por no dar cumplimiento a convenios, y no se advierte daño como tal (…) La obra está, la obra existe y por eso cuando se audita no se refiere que no está la obra, si no estuviera ahí si hay un daño que es un menoscabo al patrimonio del estado”.

Sostuvo que esta conducta no es considerada grave porque no hay daño o perjuicio al erario público que se vea reflejado, “uso indebido de recursos públicos no hay, hay la suscripción de un convenio celebrado y es lo que le reprochamos”.

Comentó que de acuerdo a la ley, la sanción en estos casos puede ser de 3 días a 6 meses, dependiendo de si el servidor público ha incurrido en más responsabilidades, si causó daños, si es reincidente, entre otros parámetros, “en ese tenor por suscribir los convenios de forma inadecuada es que se llega a la conclusión de los tres días”.

El director Jurídico dijo que la sanción a Olivera derivó de la investigación que lleva la Secretaría de la Transparencia de la revisión a las cuentas públicas del 2014, pero fue el pasado 29 de agosto de este año, cuando se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa que concluyó con la sanción de tres días.

El viernes 15 de septiembre el secretario de Turismo fue notificado de la suspensión, que cumplió los días 18, 19 y 20 de septiembre sin goce de sueldo.

Explicó que Fernando Olivera no aparece en el sistema de servidores públicos sancionados, porque la conducta en la que incurrió no es grave.

“Con la ley de sistema estatal anticorrupción y la ley de responsabilidades administrativas del estado establece que las sanciones que se imponen serán de conocimiento público cuando contengan impedimentos, esto es lo que conocemos como inhabilitados para ser contratados. Las sanciones consideradas como no graves quedan registradas para una eventual residencia pero no son públicas”.

Sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa que se instauró contra la directora de Asuntos Jurídicos de la Sectur, Sánchez Guerrero, precisó que en este caso la conducta fue por omisión, pues no revisó que la suscripción del convenio se haya hecho correctamente con el municipio, “era una de las facultades reglamentarias y eso fue lo que le reprochamos a la Jurídica”.

Agregó que con el nuevo sistema estatal anticorrupción, a partir del 19 julio se tienen 3 años y 7 años para fincar responsabilidades no graves en el primer caso, y graves para el segundo, tiempo que correrá a partir de que se detecte alguna irregularidad y haya elementos para instaurar un procedimiento de responsabilidad administrativa.

No hay más sanciones, investigaciones siguen

En días pasados trascendió que presuntamente Fernando Olivera habría recibido otra sanción por seis días, sin embargo, el titular del Jurídico de la STRC, rechazó esta versión.

“No es así no tenemos ahorita un procedimiento de responsabilidad administrativa que se haya iniciado, que se esté sancionando al secretario de Turismo con seis días adicionales. La sanción de tres días es la única que hay al día de hoy”.

No obstante, admitió que hay un procedimiento de responsabilidad administrativa abierto del cual no reveló detalles, “ya lo estamos reprochando y tenemos que esperar a que se concluya porque estos procesos pueden o no quedar firmes, me refiero a que sean combatidos, y el hecho de que no queden firmes, todavía guardan la reserva que dice la ley de transparencia hasta que concluya”.

El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia dijo que “hay líneas de investigación que se siguen desarrollando y en caso de que se encuentre alguna otra circunstancia nosotros tendremos que hacer el reproche correspondiente, pero al día de hoy como procedimiento de responsabilidad administrativa al secretario de Turismo no hay”.

Dijo que de los procedimientos pendientes, en su momento se dará a conocer si es contra Fernando Olivera o cualquier otro funcionario.

“Son tres investigaciones las que están abiertas (de la Aseg, SFP y STRC), porque el origen de la investigación es la que nos lleva al procedimiento de responsabilidad y hasta en tanto no se concluyan facultades para fincar una responsabilidad pueden seguir abiertas. Es una de las nuevas dinámicas que da el nuevo sistema estatal anticorrupción que prevé la posibilidad de que cerremos y abramos, mientras estemos en tiempo de fincar una responsabilidad”, explicó

Sobre el posible conflicto de intereses, pues el secretario de Turismo también es presidente de la Fundemin, el director Jurídico comentó que al momento no se ha observado, “la dinámica seguirá hasta que me vaya yo de acá o se acabe el tema de los 7 años, puede seguir el tema, puede llegar una auditoría posterior según se vaya haciendo la revisión por parte de cualquiera de las autoridades de fiscalización”.