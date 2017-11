“Las matemáticas son exactas”, cierra Zamarripa cifra de feminicidios en 19 casos hasta octubre 2017

Irapuato, Gto. El Gobierno del Estado reconoce que se han registrado 19 feminicidios en la entidad, en donde sus principales agresores son las parejas sentimentales de as víctimas.

A unas horas del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Procurador Carlos Zamarripa Aguirre aseguró de las muertes de mujeres en el Estado, 19 fueron tipificados como feminicidios y todos han sido esclarecidos.

“Los feminicidios están esclarecidos, en todos ellos tenemos personas detenidas, sin duda tenemos algunos otros que no sean tipificado como ello y eso no ha obstaculizado para no esclarecer el caso y llevar ante un juez a quien lo haya cometido”, dijo.

De acuerdo con Zamarripa Aguirre, los principales agresores de este delito han sido las parejas sentimentales, concubinas, esposos o quienes que mantenían una relación entre la víctima y el victimario, aunado a ello la mayoría han sido intramuros.

Zamarripa dijo que no podía realizar un comparativo de como se encontraba el Estado a nivel nacional debido a la diversidad del tipo penal.

“La pudiéramos hacer siempre y cuando tengamos el tipo penal de feminicidios, pero existe diversidad del tipo penal, nuestro tipo penal es más amplio. Tiene una serie de mayores supuestos en feminicidios. Es el tipo penal que tiene más amplio a nivel nacional, otros estados lo han tipificado diferente, más reducido…cada persona, mujer que han privado de la vida hemos asumido la tarea de seguir deteniendo a la persona responsable”.

En relación a cuantas órdenes de protección ha emitido en el Estado en el año, se concretó en responder qué han brindado más de 10 mil servicios.

Del numero de acciones penales qué han ejercido en contra de los agresores, no respondió la cantidad, pero señaló los diversos servicios qué se les brindan a las mujeres desde atención psicológica hasta el empoderamiento para que salgan adelante.

“La parte penal que es el tema toral de la procuraduría, el poder llevar fincarle una responsabilidad, imputación a la persona que haya ejercido violencia contra la mujer”.

Sin datos sobre violaciones

Al cuestionarle en qué lugar se encuentra Guanajuato en cuanto al número de denuncias por violaciones sexuales respondió que desde el 2016 y en este año han venido a la baja, sin especificar cantidad.

Lo anterior se le preguntó debido a que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad hay más denuncias por violaciones sexuales qué homicidios dolosos.

“Las materias son exactas, no nos hagamos bolas, ahí están y están publicadas, somos de las instancias más puntuales de remitir la información y más transparente…delitos por violación como ha venido desarrollándose en los últimos años, el año pasado y este ha venido disminuyendo, siguen aconteciendo casos pero la incidencia ha disminuido”.

Aunque tampoco dijo cuanta es la incidencia, “más allá de lo que él Procurador pueda decir no son mis cifras, son las que se han otorgado en base a las denuncias”. Explicó que en este delito los principales agresores son los hombres, “pero no hay un modus operándis”.

En total, van 286 denuncias al cierre de octubre de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan solo el año pasado, Guanajuato cerró oficialmente el año con 450 denuncias.