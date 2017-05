Recuerdan a Joel Velázquez, adolescente asesinado durante asalto en el centro de León

León, Gto. A casi más de quince días del asesinato de Joel Velázquez, un adolescente de 15 años, que murió durante un asalto la noche de un sábado en las oscuras calles de la zona Centro, familiares exigen a las autoridades que den con los responsables y que se haga justicia.

Además piden no olvidar a los colonos del Centro que han denunciado que con el paso de los meses la zona se ha convertido en un escenario de ejecuciones, asesinatos por asalto, robos a cualquier hora del día y la seguridad brilla por su ausencia, pues los recorridos policíacos en la zona son escasos.

La señora Carmen Velázquez, madre del ahora fallecido Joel Velázquez, de 15 años, recordó a su niño, como una víctima de un asalto, pues de los tres delincuentes que ahora sabe estuvieron involucrados en la muerte de su hijo, le quitaron la vida por una mochila que apenas tenía un contenedor de plástico en el que llevaba los restos de su comida.

El lunes por la mañana, están invitando a la ciudad a marchar para exigir justicia por el asesinato de Joel Velázquez.

Tienen contemplado salir del Parque Manzanares a las 10 de la mañana con una playera blanca que tenga el hashtag #JUSTICIAPARAJOEL, y llegar a la Presidencia Municipal para manifestarse.

Para la madre de Joel Velázquez la situación no ha sido nada fácil, pues el luto por la muerte de su hijo sigue presente, aunque con un poco de aceptación, ha podido salir adelante junto con sus dos hijas y nietas.

Vecinos de la calle Emiliano Zapata, desde el mes de enero se vinieron de radicar de la ciudad de San Miguel de Allende a León. Aunque eran originarios de Tijuana, ellos nunca creyeron que vivirían en carne propia la inseguridad.

“Ya son quince días y la ley o la justicia no sabe nada, ellos tienen en su poder un carro Jetta en el que iban los delincuentes, y no saben nada, es desesperante y molesto el (no) saber dónde está la ley”, dijo la madre de Joel.