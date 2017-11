Recula Paulo Bañuelos y no descarta buscar alcaldía de Celaya

Celaya, Gto. El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), Paulo Bañuelos Rosales, cambia su postura y ahora dice que si su partido lo invita le gustaría ser el candidato a la alcaldía de Celaya.

Apenas el pasado 7 de octubre el funcionario están, dijo;” la neta, la neta, no me interesa lo de la alcaldía, Ustedes están viendo tantas broncas. Yo en otro puesto no sé“.

En entrevista este viernes después de entregar recursos a productores celayenses, cuestionarle si ya había cambiado de opinión, dijo que él sigue trabajando en la encomienda que le hizo el gobernador, que es ver por la gente del campo y que no se hicieran aspavientos y que esperará a que se lleguen los tiempos y se difundirá.

Lo anterior después de que el pasado miércoles asistiera a una reunión en el comité municipal del PAN donde estuvo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de quien dijo tiene un gran liderazgo y son amigos por eso se apoyan. Además de que ambos tienen la visión de ayudar a la gente.

Al señalarle que sigue siendo mencionado al interior que quiere ser el candidato a la alcaldía o alguna otra,dijo; “ no, a mí no me metan en esos temas, yo no, ando buscando absolutamente nada, yo quiero terminar mi trabajo en la secretaría”.

Pero al preguntarle de manera directa:

ZF: ¿Si, su partido lo invita a participar en alguna candidatura, participaría? ¿No está descartado al cien por ciento?

PB: Lo revisamos. No (se descarta) mientras que tenga vida y salud.

Aún señaló que fuera quien fuera el candidato él, se sumará.