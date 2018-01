Reforzarán seguridad para participantes y asistentes a Cabalgata de los Reyes Magos en Irapuato

Irapuato, Gto. Si algún carro alegórico de los 50 que se esperan para la Cabalgata de los Reyes Magos no cumple con las medidas de seguridad, no podrá participar, advirtió el director de Protección Civil, Juan Segoviano, ello para evitar incidentes o incluso muertes.

“Alrededor de 50 contingentes participarán, vamos a revisar que sea la cantidad, pero que la ciudadanía sepa que si algún vehículo o un contingente no cumple con las medidas de seguridad, de nuestra parte no participa, eso nos toca a nosotros definirlo por la cuestión logística de seguridad y le quedó claro al patronato que en su momento podemos sacar de la marcha a contingentes que no cumplan con medidas de seguridad…”

“Básicamente hablamos de los vehículos que son de transporte pesado, como vamos con el equipo de seguridad propia de cada continente: extintor, instalaciones eléctricas, bien hechas, el uso de la pirotecnia está controlada, un punto nada más, porque (los participantes) querían llevar en diferentes puntos, (eso) no se va a permitir… (por eso) instalaciones bien hechas, vehículos son buenas condiciones mecánicas” explicó el funcionario.

Están extremando precauciones en la revisión para evitar accidentes, como el sucedido el año pasado previo al desfile del Día del Niño, donde murió un estudiante al caer de un carro alegórico.

“Se salió de control en ese sentido, le faltó el trabajo de este grupo que estamos haciendo de seguridad de cada vehículo faltó ese trabajo. Vamos a hacer extremadamente estrictos, cualquier falla que veamos (vamos) a detener vehículos y lo sacamos si es necesario”.

En este operativo estarán participando 50 funcionarios de Protección Civil y Bomberos.

Explicó que para esta cabalgata, la número 43, se realizará este 5 de enero por la noche, saldrá de la Calzada de los Chinacos hasta tomar bulevar Lázaro Cárdenas, llegando a Guerrero hasta el centro, regresando por Díaz Ordaz y concluirá en Lázaro Cárdenas.

Se espera la asistencia de más de 200 mil espectadores.