Regalos para los niños… ¿sí o no?

Por: Miriam del Toral. Declaro no tener conflicto de intereses.

“El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un regalo. Por eso se llama PRESENTE”[1]

Esta es una de mis frases preferidas de una de mis sagas favoritas de todos los tiempos: Kung Fu Panda.

A pesar de parecerme tan sabia y maravillosa, en mi vida “de adulto” suele olvidárseme en el día a día. Pero, creo que si pensamos regalarle algo a un hijo, debería ser precisamente eso: PRESENTE.

¿A qué me refiero con eso?

A que no hay bien más valioso en la faz de la tierra que EL TIEMPO.

Esos 1,440 minutos de cada día que no hay manera de acumular “para el futuro”.

Son 86,400 segundos que transcurren y se extinguen cada 24 horas, no hay forma que los podamos “guardar” para ocuparlos en un mejor momento.

Están diseñados – los contemos o no – para extinguirse.

Y nos podríamos poner todavía más filosóficos y reflexionar – a propósito del fin de año – sobre cómo vivimos cada uno de ellos y si les hemos honrado cabalmente… Pero lo que en realidad, quisiera, es que pensáramos en nuestros hijos y sus regalos.

Como adultos, ocupamos tiempo de vida para generar recursos económicos y así cubrir sus necesidades básicas: alimentación, estudios, salud. La consabida frase: casa, vestido y sustento.

Y a veces, estamos tan enfocados – por no decir agobiados – en ello, que se nos olvida que todo eso no tiene sentido si no nos da oportunidad de gozar algunos de esos valiosos segundos de cada día para GOZARLOS con ellos.

Sí, es correcto, no dije PASARLOS con ellos, sino GOZARLOS.

Así que si este año te estás esforzando muchísimo en el trabajo para poder comprarles los regalos que les hacen tanta ilusión, me permito sugerirte algo: compra convivencia.

¿Cómo?

No te enfoques en lo costoso, novedoso o grande que sea lo que vas a regalar. Pon tu foco en que eso que compres, le permita a tu hijo convivir contigo, con otros familiares, con otros niños.

No sólo puede ser un objeto, sino también, una experiencia. Tal vez, el regalo familiar pueda ser un corto viaje familiar que les dé oportunidad de planearlo juntos, aprender, divertirse, generar recuerdos para la vida. No necesita ser lejano, exótico, ni fastuoso, sino, divertido.

¿Sabes qué hace que las cosas, que los momentos sean divertidos para tus hijos?

Que te involucres, que te mantengas presente durante toda la interacción. Que dejes un ratito las pantallas de los dispositivos que se han adueñado de nuestras vidas y estés ahí, con ellos, realmente con ellos, con toda tu atención.

Esos 86,400 segundos por día no se detendrán ni para ti, ni para ellos. Hagamos que valgan la pena, que cuenten. Se extinguirán de todas maneras, así que mejor que sean gozosos, hasta que – como diría El Tiempo[2] – no demos “el último Tic del último Toc”.

Por lo menos, eso es lo que me dispongo a regalar a mis hijos, a las personas que amo, a las mamás que me solicitan apoyo.

Felices fiestas a todos.

