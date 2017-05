Regidora de Irapuato señalada por conflicto de interés con Promali solicita que la investiguen

Irapuato, Gto. La Secretaría del Ayuntamiento de Irapuato iniciará investigación contra la regidora panista Cecilia Vázquez, a petición de la misma edil, para determinar si habrá alguna sanción en su contra luego del conflicto de intereses que la regidora tiene al rentar una de sus propiedades como bodega a la empresa Promali, que brinda el servicio de barrido manual al Municipio.

Al termino de la investigación, el proyecto será sometido en sesión privada de Ayuntamiento donde los ediles votarán a favor o en contra de una sanción.

Una de las sanciones a las que la edil podría hacerse acreedora es una amonestación.

Entrevistado al respecto, el coordinador de la fracción del PAN, Víctor Zanella Huerta, dijo que el compromiso que tienen los panistas es conducirse con la verdad y no mentir, y confirmó que la propia regidora ya solicitó a la Secretaria del ayuntamiento que realice las averiguaciones necesarias.

“Que no haya ninguna duda que las cosas se tienen que hacer bien, no podemos utilizar nuestros cargos públicos para beneficio personal; entiendo que la regidora no actuó con dolo, como fracción vemos bien que ella misma haya pedido la investigación”.