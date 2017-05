Registra Nima 823 violaciones a DDHH de menores de edad en los últimos 10 meses del 2016

León, Gto. En el transcurso de marzo a diciembre del 2016 en Guanajuato se registraron 823 violaciones a los derechos humanos de menores de edad, entre las que se encuentran 55 asesinatos.

Así lo destacó el Centro de Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima), en la presentación de su informe anual.

“Realizamos un estudio hemerográfico el cual estuvimos recabando la información desde el mes de marzo a diciembre del 2016, donde por medio de un monitoreo de medios donde surgieron 14 problemáticas recurrentes donde se identificaron las violaciones a los derechos de la niñez”, manifestó la especialista Rebeca Aguayo, miembro de Nima.

La violación a derechos de salud encabeza esta lista de violaciones, tales como desnutrición, falta o mala atención médica, y en esta tabla le sigue negación de justicia y en tercer lugar, migración, detalló Raymundo Sandoval, director de Nima.

Agregó que, en el segundo apartado que corresponde al tema de justicia, se desarrollaron sus propios casos y de lo que parten es el fenómeno de la violencia familiar y la violencia social, puesto que tienen la creencia de que hay una relación cada vez más constante entre la violencia familiar y la delincuencia organizada, y que debido a esa pauta se ha ido observando constantes en este rubro.

En el caso de las ejecuciones, donde se registraron al menos 55 casos de muertes, dieron a notar los casos donde se vieron involucrados elementos de Policía tanto municipal como ministerial, tales como el caso de los dos jóvenes fallecidos en la colonia Los Castillos aquí en León, y el caso de los tres menores en San Miguel de Allende, donde señalan como presunto culpable al padre.

“En el caso de San Miguel de Allende, es del 2017 y no 2016, y lo que pudimos documentar es que en este caso los tres niños fueron víctimas de ejecución, ya sea ejecución cometida por un particular o ejecución extrajudicial, y ahí se ve a la primera una obligación estatal que es la de prevenir, y lo segundo no hay reparación del daño ni medidas de no repetición.

“Un tema que particularmente vinculado fueron las protestas en SMA, que tiene que ver con el acceso a la verdad, el estado a través del gobierno de Guanajuato ha seguido una pauta de acceso a la justicia penal, es decir, para funcionar en este caso, al padre que es el autor material siguiendo su linea de investigación”, manifestó Sandoval.