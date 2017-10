Regresa vocero del dengue y reconoce que situación es delicada; registradas al menos cuatro defunciones

*Con información de Alfonsina Ávila

Guanajuato, Gto. El vocero de la Secretaría de Salud para el dengue, Juan Luis Mosqueda Gómez admitió que Guanajuato está en pleno pico de pacientes afectados por el virus, al registrarse miles de casos, la muerte de un niño en Celaya y tres defunciones más que están por corroborarse.

Sostuvo que el dengue se ha convertido en un problema de salud epidemiológico a nivel nacional, y en la entidad la tendencia es mantenerse pues para la Secretaría todos los casos son dengue, “si tiene síntomas de dengue es dengue”, y así lo tendría que ver la ciudadanía y el sector salud.

Este panorama podría sugerir que en el estado existen más 12 mil 627 personas infectadas con esté virus, de las que registra el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue por que además en los médicos privados pueden no reportar los casos, lo que contradice el dicho del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Este año los casos de dengue a nivel nacional presentan una tendencia menor del 25 por ciento respecto al año pasado, sin embargo Guanajuato ha registrado un incremento del 98 por ciento en casos confirmados, de acuerdo con el último corte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue.

A pesar de ello, Juan Luis Mosqueda, aseguró que Guanajuato no está por arriba del estado de Chiapas con el número más alto de casos de dengue, pues argumento que en aquella entidad están tan acostumbrados a esta enfermedad que la gente ya no acude al médico, por eso el registro en la plataforma es diferente.

“Si alguien hoy día cree que en Guanajuato hay más casos que Chiapas, no es así, están contando diferente porque en Chiapas, ya no van (al médico), porque han vivido con dengue durante tantos años y han tenido tantos casos, ya no los cuentan de la misma manera y lo otro es que finalmente tienen otras contingencias que no los hacen estar ocupados en eso“.

Aseguró que las estrategias para controlar el brote en la entidad han logrado evitar que el número de casos se dispare en la entidad como era la expectativa.

No se cuenta caso por caso

En entrevista con diversos medios de comunicación, el epidemiólogo reconoció que la Secretaría de Salud no tiene un panorama real de cuántos casos hay de dengue, por que no cuenta caso por caso, sino que hace un monitoreo proporcional y de ahí es que reconoce que al momento “estamos en pleno pico y nos hemos mantenido estables, y esperamos que se mantenga la tendencia para las siguientes semanas antes de disminuir”.

Dijo que si un paciente presenta síntomas de dengue, lo tratan como tal y no esperan a hacer una prueba, pues muchas veces es ahí en donde se pierde tiempo para dar atención.

“El objetivo del monitoreo es ver que no haya algún otra enfermedad porque bien podría (ser) zika o chinkunguya porque tenemos todas las condiciones. Para eso se hace la vigilancia, no se hace para contar, ha sido un círculo vicioso, es un pregunta obligada de los medios es cuántos casos de dengue hay, un círculo vicioso es responde cuántos tenemos confirmados. Es que los casos no se cuentan, yo veo un paciente que me dice ‘tengo síntomas que parecen dengue’, yo le digo ‘tienes dengue’, no necesito hacerle prueba”. “Si nos dicen que un paciente tiene dengue, para nosotros representa un foco que anotamos en mapa para hacer acciones más intensas en ese lugar, por eso nos interesa la información, no para contarlos sino para extremar acciones de control, por eso siempre hay un desfase” agregó.

Mosqueda Gómez expuso que Guanajuato registra el brote más grande de dengue que haya tenido porque así lo permitió el gobierno y la ciudadanía, al dejar que el mosquito se adaptara, “por primera vez logramos que el mosquito se infectara de dengue y empezara a transmitir la enfermedad”.

“Yo creo que ese es un problema, dejamos adaptar al mosquito, la población y el gobierno, porque el mosquito requiere ciertos cuidados para desarrollarse, requiere estar en un espacio tranquilo, con agua limpia, prácticamente nosotros le tenemos que poner su botecito de agua limpia para que se reproduzca y eso lo hemos logrado hacer de manera inconsciente”.

Llegaron tarde a combatir dengue

Reconoció que este año, las nebulizaciones llegaron tarde y el brote de dengue ya no pudo controlarse, “nos ganó, en esta temporada ganó, cuando nos dimos cuenta que había mosquitos infectados y que ya había casos, superó el margen para lograr detener con nebulización”.

Dijo que la manera en cómo se puede combatir el dengue es atacando directamente los criaderos, pues de nada sirve que se maten los mosquitos que vuelan por las calles, si en las casas es donde se encuentran los criaderos.

Por lo anterior, resaltó la importancia de que la ciudadanía sepa que hay dengue y ayude a prevenir y a identificar de manera oportuna los síntomas para que acudan al médico y eviten una complicación que los puede llevar a la muerte.

Recordó que en Celaya se registró la primera muerte temprana por dengue en un menor de edad, y todavía se tienen tres casos más de defunción que son evaluadas en el municipio de León, pero que no se pueden dar a conocer de manera oficial porque el Comité nacional tiene que certificar que fue por dengue.

“Hemos evaluado otras defunciones asociadas a dengue, el problema es que la información oficial es la plataforma federal, si nosotros detonamos información antes, va a ir discorde con lo que anuncia la federación, el mejor ejemplo es el caso del niño que todavía no aparece en plataforma, aunque abiertamente lo hemos asumido, no lo han considerado para subirlo y aparece Guanajuato en cero defunciones”.

Aseguró que todos los doctores de la entidad son capacitados para poder identificar cuadros graves de dengue, aunque reconoció que ha sido una tarea difícil porque nunca se había tenido un brote de esta magnitud.

De acuerdo a la explicación del especialista, el dengue llegó a la entidad y a los municipios más afectados como León, Celaya y Juventino Rosas, por la gente que salió a vacacionar a las playas y seguramente regresó a sus hogares enfermos, entonces el mosquito se infectó y empezó a transmitirlo a la población, donde la mayoría era susceptible.

“Es un mosquito que vuela distancias cortas, por eso se ha sido insistente cuando alguien tiene dengue uno puede imaginar que en su casa está el criadero ellos tienen el mosquito, no es su culpa, pero si no le informamos no lo pueden eliminar… alguno de ellos inició el brote, el problema es que el mosquito no se mueve mucho pero nosotros sí, por eso ahora ha pasado eso”.

Afirmó que el próximo año seguirá habiendo casos de dengue en la entidad, pero en menor cantidad, pues las personas que fueron infectadas en esta temporada se vuelven inmunológicas, en este caso al tipo 1.

Dijo que el dengue es un problema de salud que puede poner en riesgo la vida de quienes se infectan, “por fortuna la mortalidad es menor al 1 por ciento”. Aseguró que se mantendrán los monitoreos del mosquito para detectar y evitar que se infecten de dengue 2, 3 o 4, que son los diferentes tipos que hay.

Finalmente, comentó que aunque ya hay vacunas creadas contra el dengue solo se pueden conseguir en el sector privado, y difícilmente podrían ser incluidas en el esquema de salud pública por lo caras que son. En caso de incluirse, Guanajuato no sería de los estados prioritarios, concluyó.