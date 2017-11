Por: Dr. Manuel Servín

La mayoría de las personas se considera a sí mismas más inteligentes que el promedio de la población. Es común calificar como menos inteligentes a los conductores de automóviles cuando cometen errores. La prueba de coeficiente intelectual (CI) más conocida en el mundo es Mensa; esta prueba es gratuita. Mensa es una sociedad internacional de personas que están en el 2% más inteligente de la población.

Hay estudios científicos que relacionan una menor inteligencia promedio con fuertes creencias religiosas (Wikipedia, “Religiosidad e Inteligencia”). El investigador Richard Lynn, profesor de psicología de la universidad de Ulster, publico el articulo: “Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations,” en la revista cientifica Intelligence, volumen 37, paginas 11–15 (2009). En este artículo, Richard Lynn reporta una correlación negativa entre inteligencia y religiosidad en 137 países estudiados. Correlación negativa significa que, en promedio, a mayor inteligencia, menor religiosidad. O bien, a menor inteligencia, mayor religiosidad.

Una encuesta entre la asociación de científicos de la Royal Society, encontró que solo el 3.3% de ellos cree en Dios, comparado con el 68.5% de los Británicos que se describen así mismos como creyentes. Richard Lynn comento a la revista Times Higher Education: “¿Por qué tan pocos científicos creen en Dios, comparado con la población en general?, Yo creo (continua Lynn) que es simplemente una cuestión de coeficiente intelectual (CI). Los científicos tienen, en promedio, un coeficiente intelectual superior a la población general”. La investigación de Richard Lynn ha sido criticada por profesores como Gordon Lynch, director del Centre for Religion and Society en Birkbeck College en Londres, diciendo que: “El estudio de Richard Lynn falla por no tomar en cuenta una serie compleja de factores sociales, económicos e históricos”. Sin embargo, el Dr. David Hardman, profesor de la Metropolitan University de Londres, opina: “Es muy difícil realizar verdaderos experimentos que explican una relación causal entre el CI y las creencias religiosas. Sin embargo, hay evidencia en otras disciplinas, que los niveles más altos de inteligencia se asocian con una mayor capacidad y voluntad de cuestionar y volcar instituciones fuertemente establecidas”. (Ver aquí)

Yo como investigador en ingeniería y física-matemática, he encontrado, en promedio, una mayor creatividad entre los científicos no-dogmaticos. Una persona religiosa debe creer, sin cuestionar, un conjunto de dogmas propios de su religión. Por ejemplo los católicos deben creer en su Credo. El Credo católico afirma entre otras cosas que: “Nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen” (sin contacto con un hombre). También el Credo dice: “Nuestro Señor fue muerto y sepultado y resucito al tercer día”. Estas afirmaciones deben aceptarse sin el menor análisis lógico y/o empírico; son dogmas de fe.

Yo creo que una alta creatividad científica es menos probable en una persona dogmática. La persona dogmatica cuestiona menos lo establecido, como lo son sus dogmas de fe. Cuestionar lo establecido es sin embargo, una condición sine-qua-non para la creatividad. La creatividad científica cuestiona lo establecido basándose en argumentos lógico-matemáticos y experimentales.

Algunos investigadores católicos me han comentado que no se consideran dogmáticos, porque no creen todas las supersticiones del pueblo. Paradójicamente, estos mismos investigadores católicos creen en los dogmas de su Credo; tan científicamente inverosímiles como los de cualquier superstición. Estas contradicciones de lógica elemental y evidencia empírica, solo ponen de manifiesto, creo yo, una menor capacidad analítica, lógica y cognitiva de estos investigadores.

También, uno pudiese pensar que los países más religiosos serían los menos corruptos. Esto basado en la importancia que las religiones dan a la empatía y la justicia social. Sin embargo, en Wikipedia-español podemos ver en el articulo “Índice de Percepción de Corrupción”, un mapamundi de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Comparando este mapa de corrupción con los de la Religiosidad promedio, vemos que los países más religiosos también son, en promedio, los más corruptos. Esto contradice la defensa usual a la religiosidad como sinónimo de empatía y justicia social. La religiosidad de un país esta débilmente relacionada con la empatía y la justicia social. Por ejemplo México es un país en donde más del 93% de su población es religiosa, 80% católicos (Wikipedia, “Mexico”), sin embargo se encuentra en el lugar 123 más corrupto de entre 176 países evaluados (Wikipedia, “Corruption Perceptions Index” ).