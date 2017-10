Renuncia de Margarita Zavala tendrá consecuencias, el PAN no debe minimizarla considera Torres Graciano

León, Gto. La renuncia de Margarita Zavala sí tendrá consecuencias negativas para el PAN, a nivel nacional y en lo estatal, considerando que habrá quienes opten por seguirla e incluso imitarla al buscar una candidatura independiente, opinó e senador Fernando Torres Graciano, al conminar a su partido a reconocer ese riesgo sin minimizarlo.

Torres Graciano mencionó que es muy difícil calcular cuál será el daño para el PAN y que será con el transcurso del tiempo y con la posible consolidación de la candidatura de Margarita Zavala, cuando pueda verificar cuántos fueron los panistas que decidieron otorgarle su apoyo.

A principios de este mes de octubre, Margarita Zavala anunció que su renuncia a la militancia en el Partido Acción Nacional, y poco después presentó su carta de intención ante el Instituto Nacional Electoral para ser considerada como aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República.

Tras la salida de Zavala, el líder estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada negó que pueda darse una desbandada del partido y llamó a la calma.

“De que nos afecta, sí nos afectó y el querer minimizarlo me parece un error, pero ¿cuánto? pues no vamos a saber cuánto porque el tiempo nos lo va a decir. Pero claro que hay una afectación al PAN porque hay personas que se van a ir acompañarla y ya lo estamos viendo y ya se van a ir, igual ¿cuántas? no lo vamos a saber; y sobre todo que se estén yendo liderazgos que fueron íconos en el partido como exgobernadores, por ejemplo.

(…) Las cosas a nivel estatal y municipal, cuando se vaya caminando en el proceso, pues también se puede dar la salida de militantes a buscar candidaturas independientes y eso no lo podemos desestimar”, mencionó.