Renuncia Aguirre Vizzuett a la Segob; buscará la candidatura a la gubernatura por el PRI

León, Gto. Javier Aguirre Vizzuett anunció su renuncia como titular de la delegación de la Secretaría de Gobierno en Guanajuato, misma que será efectivo a partir del 10 de diciembre, y que obedece a la intención de buscar la candidatura del PRI a la elección estatal en el 2018.

Durante este anuncio, Javier Aguirre Vizzuet hizo una crítica al PRI en Guanajuato, al denunciar que el partido se encuentra fracturado y que es necesario que, de cara a la próxima elección, se estén generando las condiciones de “piso parejo” para quienes aspiran a una candidatura, considerando que desde hace algunos años que las posiciones se reparten entre un pequeño grupo.

El todavía delegado de la Segob, explicó que la determinación de buscar la candidatura la tomó luego de analizar algunas encuestas que lo posicionan como un perfil competitivo y después de considerar los resultados que ha dado en su gestión como funcionario federal en favor de Guanajuato.

“Esta decisión está basada en algunos estudios de opinión pública que he consultado y que me permiten participar de manera competitiva, pero sobre todo, por el profundo amor que siento por Guanajuato. Soy un hombre comprometido por Guanajuato en lo personal y por amplias raíces familiares, he participado en política desde los 16 años, es decir que desde hace 37 años soy un apasionado del servicio público”, dijo.