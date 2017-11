Renuncia regidor a Comisión por ‘incompetencia’ de directora de Cultura de Guanajuato

Guanajuato, Gto. El regidor Jaime Emilio Arellano Roig anunció que en la próxima sesión de ayuntamiento renunciará a la presidencia de la Comisión de Educación porque no puede con la incompetencia de la directora de Cultura, Maricela Guzmán.

El regidor envió un correo electrónico a los miembros del ayuntamiento donde informa que su decisión fue motivada porque la titular de Cultura no ha entregado apoyos por más de 1 millón de pesos a más de 1 mil 140 niños beneficiados, de las becas estímulos a la educación básica a pesar de que se le pidió en varias ocasiones que hiciera los trámites correspondientes para bajar los recursos.

En entrevista Roig, dijo que está situación la hizo saber al alcalde Edgar Castro Cerrillo y el área de Tesorería, pero nadie hizo nada, “tengo oficios donde se le pide que pidiera el dinero porque ya estábamos en septiembre y la señora no ha entregado nada, porque se sentó sobre las becas y dijo que no entregaba nada”.

El regidor consideró que es una falta de respeto que Maricela Guzmán ni si quiera le haya contestado los escritos como presidente de la Comisión.

“La señora nos está creando un montón de problemas, y no la corren. No tengo idea de si es una de las protegidas, ni me quiero meter en esos chismes, la señora no hace su trabajo en mi opinión.

Recordó que desde hace varios meses hizo señalamientos sobre el mal clima laboral que generaba la directora, “hizo caso omiso, y el último problema lo tuvo con Fernando, a quien acusan de haber robado unas becas”

Jaime Emilio defendió el trabajo que hizo Fernando Vázquez Lucio, quien se desempeñaba como coordinador de Educación y que fue despedido por presuntas irregularidades en la entrega de becas a alrededor de 20 estudiantes, hace poco más de una semana.

El regidor consideró que al ex funcionario municipal le pusieron un cuatro, porque hay muchas irregularidades en las denuncias.

No se puede entregar becas por presunto fraude: Cultura

En entrevista por separado, la directora de Cultura Maricela Guzmán, se dijo sorprendida de los señalamientos que hace el regidor, pues aseguró que siempre ha tenido una buena relación con él.

Sobre las becas que no se han entregado, justificó que no se ha dado continuidad al programa de becas estímulos a la educación básica por órdenes de la Contraloría y al área de Proyectos de Tesorería municipal, hasta que no se aclarara el presupuesto fraude que se cometió en las becas otorgadas a través del programa becas educativas municipales.

Sostuvo que estas becas por alrededor de 1 mil 100 pesos a 1 mil 140 niños de 63 escuelas primarias, vienen acompañadas de despensas mensuales y de un kit de útiles escolares, estos dos últimos ya se entregaron.

“La parte económica no se pudo entregar, ahí están los cheques listos, hasta que no se cierre la entrega recepción del maestro Fernando, esa fue la instrucción que recibimos”.

Argumento que el tema no se ha destrabado por que el ex funcionario corrido, no se ha presentado para hacer la entrega-recepción formal de la coordinación de Educación, pero el viernes se va a resolver aunque no esté él para poder entregar el recurso, afirmó.

Por su parte el alcalde, Edgar Castro Cerrillo dijo que el regidor Jaime Emilio Arellano no puede renunciar a ser miembro de una Comisión a través de medios electrónicos, y si así lo quiere, tendrá hacer una solicitud por escrito en sesión de ayuntamiento.