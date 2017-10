Reprocha Santiago García sobreprotección a Zamarripa y Alvar

Guanajuato, Gto. El dirigente estatal del PRI, Santiago García López, reprochó la sobreprotección de la que han gozado Carlos Zamarripa Aguirre y Alvar Cabeza de Vaca, titulares de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente.

El también legislador local aseguró que a las autoridades locales “se les fue de las manos” el tema de la seguridad, luego de que circulara un video con la presunta creación de un cártel en el estado.

“Hemos insistido en que si el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y si el Procurador no han podido, no han sabido o no han querido darle la seguridad a los guanajuatenses, que se vayan. Creo que se ha excedido el gobierno de Márquez en el proteccionismo”.

García López sostuvo que ambos titulares de áreas responsables de la seguridad no han dado resultados, pero gozan de la protección del gobernador, Miguel Márquez Márquez.

“Es lamentable, no es un caso aislado, vimos hace un par de semanas que en los Apaseos pusieron mantas donde llegaba un nuevo cártel donde aseguraban que ellos se encargarían de detener a quien asesinó al secretario de seguridad de Celaya, entonces la seguridad se le fue de las manos al estado”.

En reiteradas ocasiones, el dirigente estatal del PRI ha solicitado la destitución de ambos servidores públicos.

En el tema del juicio de procedencia solicitado al Congreso federal para quitarle el fuero a la ex alcaldesa Bárbara Botello, Santiago García dijo que se ha manejado desde el punto de vista político.

“La verdad es que es un tema que no abona a que podamos salir los partidos con transparencia, objetividad, propuestas claras para mostrar que alguno de los partidos puede hacer un buen ejercicio de gobierno”.

Expuso que la administración de Bárbara Botello ha sido revisada, pero las administraciones panistas tienen auditorías muy ligeras.