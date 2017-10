Gobierno de Edgar Castro reserva 18 expedientes de sanción contra ex funcionarios y funcionarios en activo

Guanajuato, Gto. Durante meses el alcalde de Guanajuato Edgar Castro Cerrillo ha reservado alrededor de 18 expedientes de sanción contra ex funcionarios y funcionarios de la administración municipal, que fueron investigados por cometer presuntas irregularidades.

Entre los expedientes que el presidente municipal ha guardado celosamente destacan el de su secretario particular José Hilarión Espinosa, quien fue investigado y se le inició un procedimiento de responsabilidades por la Contraloría, por presuntamente haber impedido el paso al perredista Julio César García Sánchez a una sesión del pleno.

Otro caso, escandaloso, es el de la ex directora de Protección y Vigilancia Daphné García Galván, quien en la administración pasada autorizó las obras de ampliación del hotel Casa Colorada, sin contar con la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En la actual administración, las obras fueron suspendidas tanto por el INAH y por el propio gobierno municipal, quien inició un juicio de lesividad para revocar el permiso que otorgó la propia autoridad en la administración de Luis Gutiérrez Márquez.

Pero los 18 expedientes no son los únicos que el alcalde han mantenido en secreto, también están los tres casos que se vio obligado a sacar de la congeladora y resolver por un juicio que ganó la ex oficial mayor Virginia Cano. Los expedientes de sanción eran contra la actual regidora Iovana Rocha Cano, el ex director de Obra Pública Jorge Ignacio de la Peña y Virginia Cano.

Estos tres casos fueron resueltos por el ayuntamiento y concluyeron con responsabilidades administrativas, civiles y penal.

En los 18 casos que están en el archivo, de los cuales se desconocen los detalles, la Contraloría municipal inició investigaciones por presuntos actos de corrupción e irregularidades, durante el proceso se encontraron elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidades, que concluyeron en diferentes fechas.

De acuerdo con el contralor, Juan Manuel Valdés Fonseca, los expedientes fueron remitidos a la oficina del presidente municipal Edgar Castro Cerrillo, pues al ser ex y funcionarios de alto rango, le corresponde a él determinar la sanción.

“Le toca al presidente municipal de acuerdo al rango del servidor público, le toca al mismo presidente emitir la resolución conforme a Ley de Responsabilidades para los servidores públicos al servicio del estado y los municipios”.

En el caso de José Hilarión Espinosa la Contraloría municipal concluyó la investigación y el proceso administrativo en su contra en el mes de agosto, y fue enviado al alcalde Edgar Castro Cerrillo para que dé una resolución y aplique las sanciones que correspondan.

Sin embargo a poco más de un mes de haberlo recibido, el presidente municipal ha mantenido en el archivo éste y el resto de los expedientes de los que se desconocen los detalles.

“La ley establece que nosotros (Contraloría) iniciemos la investigación y la sustanciación del procedimiento, hasta ahí concluye nuestra participación, de ahí se le turna al presidente para que el resuelva de acuerdo expediente que se le remita” reiteró el contralor.

Durante la investigación contra el secretario particular de Edgar Castro, se mandó a declarar a alrededor de seis personas, entre policías municipales, un comandante y el Comisario de la Policía, en ese entonces Héctor Zepeda; también se pidieron informes al director general de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz para cotejar la información.

El contralor no quiso señalar si el proceso contra Hilario concluyó con sanciones y de qué tipo, pues dijo que eso le corresponde al alcalde determinarlo.