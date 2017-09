Respalda Medina propuesta #SinVotoNoHayDinero: partidos deben dejar el 100 por ciento de sus prerrogativas

León, Gto. Los partidos políticos deben de dejar de recibir el 100 por ciento de los recursos públicos, afirmó el síndico panista Calos Medina Plascencia, quien se mostró a favor de la propuesta social #SinVotoNoHayDinero.

Manifestó que está de acuerdo en que el recurso que es destinado a las campañas electorales de los partidos políticos sea utilizado para reconstruir varios estados del país que han sido afectados por los desastres naturales.

“Estoy de acuerdo que les quiten la partida de recurso públicos a los institutos políticos, no que hablen con ellos, sino que se las quiten. Porque al final de cuentas se les empezó a dar recursos públicos, y en el caso del PAN se aceptaron los recursos públicos para que no hubiera recursos sucios en las campañas y al final no se ha podido evitar esto”, señaló.

Carlos Medina consideró que los diputados federales deben de tener la sensibilidad ante la petición expresa de la sociedad para disminuir al menos en un 50 por ciento de sus prerrogativas.

“Todo el recurso público que se les quite a los partidos. Mira al final de cuentas cuando hemos hablado y lo he comentado públicamente con ustedes, hay un cambio de época, donde la sociedad es más exigente y demandante, más crítica. Hoy se conoce mucho más la información”.

Enfatizó que la sociedad pide un mejor desempeño de los órganos de gobierno y políticos más transparentes y honestos. Añadió que la falta de voto en las elecciones es un mensaje claro de la sociedad de descontento con los partidos políticos.

“Ahora bien, pues qué bueno que si la sociedad no está conforme con parte de los gobiernos, entonces que sin votos no haya dinero porque si la sociedad deja de participar y de votar, y es escéptica. Entonces la sociedad está mandando un mensaje y no es para que los partidos hagan lo que quieran, sino para que reduzca en todo caso que reciben los partidos políticos”, declaró.

El exgobernador indicó que las iniciativas de Ley de Transparencia, así como la de 3 de 3 y #SinVotoNoHayDinero, son un mensaje claro de la sociedad y es de hartazgo.

*Información en proceso.