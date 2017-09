Responde Carlos Medina: inquietudes sobre la Fiscalía no son mías, sino de la sociedad

León, Gto. El síndico panista Carlos Medina Plascencia enfatizó que la propuesta que presentó para que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la elección del titular de la Fiscalía General de Justicia, “no es a título personal, sino forma parte de una exigencia ciudadana”.

Incluso, aludió que se trata de una responsabilidad pública que debe asumir cada edil, incluido Luis Ernesto Ayala, presidente de la Comisión Gobierno, Seguridad Pública, Tránsito.

Ayer el síndico Luis Ernesto Ayala señaló que aún no tienen fecha para revisar el punto de acuerdo presentado por Medina Plascencia.

Ante esto, el exgobernador adelantó que mañana en sesión del Ayuntamiento pedirá un informe de la situación que guarda la propuesta.

“Adelanto algo de los puntos generales, porque sí, mañana preguntaré, ¿qué pasó con esto? Se hizo en el pleno del Ayuntamiento porque no es una cuestión nada más de interés personal, sino que es un tema de interés social y debería de ser al menos del interés del Ayuntamiento”.

“Yo no me voy a desgarrar las vestiduras, ni me tiraré al vacío con cosas de este tipo, sino que cada quien tiene el ámbito de su responsabilidades. Yo hice una propuesta, se llegó a un acuerdo, se dijo que se enviaría la información, mañana preguntaré por eso”, declaró.