“No me ayudes compadre”, dice Ricardo Ortiz a diputados sobre el Centro Paralímpico Nacional

Irapuato, Gto. “No me ayudes compadre… que saquen las manos los diputados y nos dejen trabajar” pide el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez a los diputados en el caso del Centro Paralímpico Nacional, “seguimos en pláticas”.

Luego que la diputada por Acción Nacional Adriana Elizarraraz aseguró que Alfredo Castillo titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), le informó que no valía la pena invertir más en el centro. El alcalde le solito a la diputada lo deje trabajar.

“A la diputada (Adriana Elizarraraz) le agradezco mucho sus comentarios pero ‘nos nos ayudes compadre’, porque nosotros seguimos trabajando en ello todavía en diálogo, les pediría a los diputados de un partido como de otro que saquen las manos que ahorita nos permitan a nosotros trabajar y ya si no se logran ningún acuerdo que hagan ellos lo que quieran” explicó.

Cabe recordar que el municipio de Irapuato envió la información que le solicitaron del estatus actual del Centro Paralímpico Nacional a la Conade previo a la solicitud de 50 millones de pesos para echar adelante el predio que hace varios años está abandonado y su inversión fue de más de 350 millones de pesos, y tras los saqueos por los robos los daños ascienden alrededor de 20 millones de pesos, los 30 millones sería para habilitar el inmueble. Una posibilidad es que ingresen empresas hacerse cargo de una parte.

En la actualidad buscan que la Federación le destine este recurso, a la fecha no han tenido ninguna respuesta negativa dijo el alcalde y si en determinado momento hubiera una negativa, “yo mismo les diría cuando de plano se pierda la esperanza totalmente, ahorita no puedo decirlo porque todavía hay pláticas, si hay interés de la Conade, por lo menos, si no ya nos hubieran dicho y se hubieran roto las pláticas así por eso digo yo hay una ligera esperanza, que muere al último” señaló.

En tanto el municipio sigue contratando los vigilantes privados para que cuiden las instalaciones, y con la subdelegación de policía que se instaló en el polígono del conocimiento se aumentó la vigilancia.