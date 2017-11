Resuelve PRD suspención de derechos contra Julio Cesar García, acusado de golpear a su expareja

*Con información de Tere Segura

Guanajuato, Gto. El exregidor Julio Cesar García Sánchez fue suspendido de sus derechos partidarios por un año, tras la resolución que emitió el Comité de Ética del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, al considerar que violó los códigos internos y estatutarios, luego de haber golpeado a su expareja durante su gestión como edil de Guanajuato capital.

El documento habría sido emitido el pasado lunes pero no se hizo público. Ayer el dirigente estatal del PRD, Baltazar Zamudio Cortés, no quiso confirmar nada al respecto. Sólo explicó que la medida de acuerdo a las normas internas, implica la suspensión de los derechos durante un año, sin embargo, aún no se recibía la notificación.

El pasado 6 de octubre, García Sánchez presentó su carta intención de reelección ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato apoyado por Hugo Estefanía Monroy de Cortázar y Serafín Prieto de Juventino Rosas, la diputada local Alejandra Torres Novoa, así como regidores y síndicos de esos municipios, y de Villagrán, Apaseo el Grande, y Acámbaro.

De manera que esta resolución partidaria, al menos le retiraría la candidatura bajo los colores del PRD, así como los financiamientos que se consideren para una eventual campaña política.

Julio César García Sánchez fue denunciado penalmente por haber agredido físicamente a su ex pareja, a finales del mes de enero del 2016. En diciembre fue desaforado para que enfrentara el proceso penal en su contra. A lo largo del juicio de procedencia que se instauró contra interpuso varios recursos para alargar el proceso.

El perredista pidió licencia el 25 febrero del año pasado, obligado por su partido, hasta por 25 días para enfrentar la demanda, sin embargo, un día después presentó una nueva solicitud de licenciapor más de dos meses.

Esta situación permitió la llegada, por primera vez, de Rubí Suárez Araujo, su suplente, quien se convirtió en la primera regidora transgénero del estado. Sin embargo, al cabo de dos meses Julio Cesar volvió al cargo.

Después de varios meses, y luego de que la jueza de control, Liliana Martínez, se negó a iniciar un proceso penal en contra de Julio César con el argumento de que tenía fuero constitucional, a mediados de ese año la Procuraduría General de Justicia del Estado envió al Legislativo un documento para que iniciará un juicio de procedencia para desaforar al regidor perredista y que pudiera enfrentar su proceso legal.

Fue hasta mediados de diciembre del año pasado cuando el Congreso del estado en una sesión secreta desaforó al entonces regidor perredista Julio César García por haber ejercido violencia física contra su ex pareja, tras una solicitud que promovió el propio partido a mediados de ese año. Y tuvo que separarse del cargo nuevamente.

Al momento, mientras el proceso penal ya se ha cumplido, esta semana ya se habría resuelto el que corresponde al órgano partidario. El único proceso que sigue pendiente, es precisamente el que se lleva a cabo en la contraloría municipal, pues este ya cumpliría un año y 10 meses sin tener una resolución votada ante el pleno del Ayuntamiento.