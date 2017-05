Resultados de Escudo no son auditables: Juan Carlos Muñoz

Guanajuato, Gto. El presidente de la comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso local, Juan Carlos Muñoz Márquez, afirmó que no se pueden auditar los resultados de la millonaria inversión al programa Escudo, porque antes no se tenía una “verdadera estadística” para poder hacer la medición comparativa.

En entrevista con el diputado panista dijo que por “errores” en la legislación federal es que la impunidad ha ido creciendo en todo el país.

Sin embargo, aseguró que en el caso de Guanajuato Escudo ha venido a facilitar el trabajo de la Procuraduría de Justicia del Estado con datos de prueba que se integran en las carpetas de investigación.

“Era un programa que no existía como tal, si no existía no hay manera de medir lo que no tenías con lo que tienes hoy. Lo que sí te puedo decir es que ha aumentado el tipo de denuncias, que la Procuraduría cada vez tiene más elementos al momento de armar carpetas, a través de videos. Lo que no se puede impedir es que las personas entren y salgan inmediatamente por errores en la Ley Federal, por las modificaciones al Código Penal, esto aparenta que el sistema (Escudo) no está funcionando, pero se está operando y se tienen las videograbaciones”.

Juan Carlos Muñoz manifestó que como Congreso han fiscalizado Escudo con la revisión de los contratos, pero no se puede evaluar porque no hay precedente de un programa dirigido a la renta de la tecnología. En el programa de seguridad se están invirtiendo 2 mil 700 millones de pesos.

Cuestionado sobre el incremento en el número de delitos de competencia estatal, Muñoz Márquez dijo que la mayor parte están relacionados con otros delitos federales.

“La mayoría de los homicidios tienen mucho que ver con temas federales, con temas de delincuencia organizada, con temas de ajustes de cuentas entre bandas, eso compete al 100 por ciento a la autoridad federal”.

La coordinadora del PVEM en el Congreso, Beatriz Manrique Guevara, ha reconocido que está cabildeando con otras fracciones que se solicite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (Aseg) una auditoría de resultados de Escudo.