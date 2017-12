Reta López Santillana a priistas a presentar pruebas de irregularidades en compra de predio

León, Gto. En caso de que los regidores del PRI y el dirigente municipal de ese partido presenten una denuncia y sustenten una compraventa irregular, el alcalde Héctor López Santillana los desafió a que demuestren sus dichos, será entonces cuando se verá “de que cuero salen más correas”.

Ayer en rueda de prensa, el dirigente municipal del PRI en León, Denny Méndez y la regidora priista, Norma López Zúñiga acusaron al alcalde Héctor López Santillana de hacer un acuerdo de compraventa en lo “oscurito”, sin la aprobación del Ayuntamiento en donde se gastaron 35 millones de pesos.

“Sí tienen eso que presenten la denuncia, tan sencillo como eso, si quieren acusar que acusen y que demuestren. Y veremos en un momento dado de que cuero salen más corras”, sentenció el primer edil.

Sobre las posibles denuncias, el alcalde respondió que están tranquilos.

“Estamos muy confiados, esas son interpretaciones particulares y partidistas, y esas no me mueven. A mí lo que me mueve, si no abrir esas oportunidades de desarrollo para nuestra gente”.

López Santillana afirmó que únicamente se tiene un contrato de compra que está justificado socialmente. Incluso, refirió que se complicó la compra porque la persona dueña del predio falleció y tuvo que revisarse su testamento.

“Lo que se tiene es un contrato de compraventa, que está sujeto a la aprobación del Comité de Adquisiciones, y al pleno del Ayuntamiento. Y no hay nada en lo ‘oscurito’, esas son interpretaciones con otros fines”, señaló.

El Presidente Municipal destacó que la compra tendrá un alto beneficio social, ya que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) construirá una preparatoria en la que recibirán educación media superior entre 2 mil 500 a 3 mil estudiantes de nivel medio superior.

“Yo lo que quiero resaltar es el espíritu de beneficio social, no es una ocurrencia. La compra del terreno obedece a los estudios que hicieron la propia Secretaría de Educación y donde señalaron que hacía falta una preparatoria pública por la zona, para la zona de San Juan de Abajo y la 10 de mayo.

Nos dimos a la tarea de ubicar el terreno, hubo participación de los propios vecinos y líderes sociales de la zona. Y quienes nos hicieron dar acercamiento y los términos de la negociación, así como la participación de los colonos”, comentó.