Reviran panistas y denuncian a Morena por actos anticipados de campaña

León, Gto. Simpatizantes de Acción Nacional decidieron interponer una denuncia en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de manera particular hacia la coordinadora de Organización Estatal, Antares Vázquez, -quien además se perfila como candidata a la elección estatal-, por presuntos actos anticipados de campaña.

De esta manera pretenden dar un contragolpe luego de que la dirigencia estatal de Morena denunció a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por presuntas faltas a la Ley Electoral y el probable uso de recursos públicos del Programa Impulso Social para la promoción de su imagen personal.

Esta denuncia fue interpuesta por José Francisco Estrada Martínez, quien se identifica como “simpatizante del PAN” y además hace referencia directa a la denuncia que Morena interpuso contra Diego Sinhue.

La denuncia quedó asentada bajo el expediente 12/2017-PES-CG y fue interpuesta el pasado viernes 22 de diciembre pero fue ratificada la tarde de este 29. Antares Vázquez y la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional fueron notificados durante el transcurso de este 28 de diciembre.

Según la ratificación de la denuncia, a la dirigencia de Morena ya se le solicitó documentación pertinente como las actas de sesión del Consejo, el nombramiento de Antares Vázquez como coordinadora de Organización Estatal, el fundamento legal de esta figura, así como documentación o evidencia de un evento realizado el pasado 16 de diciembre donde presuntamente se realizaron los actos anticipados de campaña.

Como respuesta a esta denuncia, la dirigencia estatal de Morena informó que estarán cooperando en el proceso y se garantizó que en ningún momento se violó la ley electoral.

“Estamos convencidos en que la autoridad no encontrará violaciones a la ley electoral, ni mucho menos actos anticipados de campaña. Además no hay que perder de vista que de conformidad con el artículo 103 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, esto apenas es el inicio de una investigación, de la cual al final la autoridad determinará si admite o desecha la denuncia, destacando que nosotros estamos convencidos que no hay elementos para admitir está denuncia, y que en los hechos estás acciones solo demuestran el miedo que le tienen a MORENA nuestros adversarios de PRIAN, pues no hemos violado la ley”, expuso el dirigente Ernesto Prieto Gallardo mediante un comunicado.