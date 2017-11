Reynaldo y Juan Jesús cumplen un año desaparecidos, la PGJE parece haberlos olvidado

León, Gto. El 8 de noviembre de 2016, Reynaldo Flores y Juan Jesús Reyna Rocha salieron del municipio de León hacia Salamanca para realizar una cobranza, a las 11 de la noche sus familiares perdieron comunicación con ellos y desde entonces no han podido ser localizados. A un año de su desaparición, las autoridades no han reportado mayor avance en la investigación.

Juan y Reynaldo eran empleados de la llantera D´Lago, ubicada en el municipio de León pero con matriz en la ciudad de Aguascalientes. Por indicaciones de su jefe, Francisco Xavier Lago Roing, los hombres acudieron a Salamanca para cobrar 300 mil pesos pero no volvieron. Al principio, esta versión no fue aceptada por su empleador.

Una de las últimas declaraciones recabadas por el Ministerio Público para fortalecer la carpeta de investigación 52299/2016 -bajo la cual se denunció la desaparición-, es la de Francisco Xavier Lago Roing, donde reconoce que estos dos hombres sí viajaron a Salamanca por instrucción suya y reitera que no le interesa interponen una denuncia por el robo de los 300 mil pesos, ni por la pérdida de la camioneta donde viajaban sus empleados.

Fueron a Salamanca por instrucción de la empresa

Reynaldo y Juan salieron de la rutina laboral por órdenes de su jefe, Francisco Xavier Lago Roing, quien les solicitó que acudieran al municipio de Salamanca para cobrar la renta de un local que él alquilaba.

Aunque desde la desaparición de los hombres, familiares dijeron que sabían que iban a Salamanca a recoger 300 mil pesos, no existía la confirmación formal de su empleador.

Fue hasta el 20 de septiembre de 2017, cuando Francisco Xavier Lago Roing acudió ante la autoridad judicial en Aguascalientes -ciudad donde radica-, para declarar en torno al expediente 52299/2016, mismo que es investigado en la agencia 8 del Ministerio Público en la ciudad de Irapuato.

En su declaración, Francisco Xavier Lago Roing asegura que dio la instrucción a Reynaldo Flores, para que acompañado por otro empleado de la llantera, acudiera a cobrar la renta de un local ubicado en el bulevar Hidalgo número 2400 de la colonia San Juan de la Presa en Salamanca.

Este local era rentado a Bernardo N., y el hombre se había comprometido a dejar el pago del alquiler con su secretaria de nombre Erika.

“Yo le solicité a mi empleado de nombre Reynaldo Flores, del cual no recuerdo el segundo apellido, del cual yo lo tenía como empleado responsable y además, por su puesto de la empresa, y como estaba en la zona fue que le pedí que fuera por el dinero”, declaró Francisco Xavier ante la autoridad.

Aparentemente, los 300 mil pesos sí fueron cobrados por ambos empleados, pues esto fue lo que Reynaldo le reportó a su patrón, antes de desaparecer.

“Por su parte, el señor Reynaldo me confirmó que sí le había entregado el dinero, pero nunca lo volví a ver, tampoco al otro empleado Juan Reyna y hasta el momento desconozco dónde se encuentren”, agregó en la declaración.

El empleador también comentó que estuvo tratando de indagar sobre el paradero de Reynaldo y Juan, por lo que se comunicó con Bernardo: “hablé con él respecto a la desaparición de mis empleados y fue que sólo me dijo que no sabía qué había pasado y básicamente no comentó al respecto”.

A meses de la desaparición, familiares de Reynaldo Flores manifestaron su desconfianza luego de que el dueño de la llantera D’Lago no presentó ninguna denuncia por el robo de los 300 mil pesos que fueron cobrados, ni tampoco por la pérdida de la camioneta Tornado.

En la declaración de Francisco Xavier, él menciona que decidió no interponer denuncia por la pérdida de los 300 mil pesos: “ya que no lo considero necesario porque si hasta el momento no han aparecido mis empleados, menos aparecerá el dinero”.

Sus últimos rastros

La última comunicación que la familia Flores tuvo con Reynaldo, la hizo una de sus cuñadas el pasado 8 de noviembre de 2016 aproximadamente a las 11 de la noche. Le llamaron para saber dónde y cómo se encontraba, pero Reynaldo sólo mencionó que después se comunicaba.

Según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la última ubicación de la camioneta Tornado donde Reynaldo y Juan viajaba, se pudo apreciar a través de cámaras de seguridad, bajo el arco ubicado en la carretera Salamanca con rumbo a Celaya, aproximadamente a las 6:15 de la tarde del 8 de noviembre.

Al respecto, la Coordinación regional de análisis de la Agencia de Investigación Criminal de la sub procuraduría de justicia, región B indica que:

“Los arcos carreteros toman impresión digital de la placa y genera registro, más no video y las videocámaras del sistema Escudo generan video, más no registro de placas y su definición no permite distinguir la combinación alfanumérica de las placas. Por lo tanto sólo se generaría registro por donde pasó pero no que dirección lleva; aunado que sólo hay arcos en las entradas y salidas de municipios y no se actualizan en tiempo real ya que existe desfase”.

Testimonios recabados también mencionan que el vehículo comenzó a fallar, Reynaldo y Juan solicitaron una grúa pero esta nunca llegó, por lo que optaron por circular a baja velocidad a fin de no sobre calentar la camioneta.