Rezago en iniciativas hace crisis entre ediles de León; López Gómez deslinda a Función Edilicia

León, Gto. Sin metodología y en la ‘congeladora’ se quedan varias de las iniciativas de los regidores de ‘oposición’ en el Ayuntamiento de León, así lo denunciaron ediles del PRI y del Partido Verde.

En respuesta, el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, quien tiene a su cargo la dirección de Función Edilicia, alegó que son los presidentes de las comisiones, -todos integrantes de la bancada del PAN en el Cabido-, los que agendan las iniciativas e inician su revisión.

Ayer en el pleno del Ayuntamiento, se generó una calurosa discusión entre los ediles de la ‘oposición’ y del PAN, está llevo, incluso a definir que había “regidores de primera y de segunda”.

El debate inició después de que el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, presentó una iniciativa para que el tiempo de tolerancia en los estacionamientos de centros comerciales, pase de 30 minutos a dos horas. Además, de que se regule que en los estacionamientos públicos al menos el 10 por ciento sea exclusivo para personas con discapacidad.

Contreras Guerrero pidió que sea revisada su iniciativa antes de que concluya la administración, porque denunció que las iniciativas que ha presentado tienen más de un año sin trámite.

Al respecto, el regidor panista y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Salvador Sánchez Romero recordó que él presentó una iniciativa para revisar el nuevo Reglamento Urbano Territorial del Municipio, “ahí viene incluido el tema de los estacionamientos y se incluyó el trabajo que inicialmente habías propuesto, y está por entrar a mesas de trabajo”.

“Ya está tomando en cuenta, no es precisamente en esos términos, porque tu presentación inicial no estaba incluida, pero si está incluida”.

Contreras Guerrero consideró como una falta de “respeto” que la respuesta sea que su iniciativa se incluya en otra iniciativa: “creo que todos los regidores tenemos el mismo nivel en este Ayuntamiento porque si no parecería que hay regidores de primera y regidores de segunda. Cada iniciativa merece un respeto y una revisión con una metodología propia”.

Incluso, aludió que podría recoger las propuestas de las iniciativas que presentan los ediles del PAN y del propio Alcalde, para después presentar algo similar como propio en la siguiente sesión, por lo que “sería una falta de respeto al trabajo que realiza cada uno”.

“Entonces yo sí pido el respeto que merezco como iniciante y que se le dé el trabajo que se merece, porque si no, no tendría caso esa facultad reglamentaria de presentar iniciativas. Y entonces mejor Presidente, pues díganlo que los de oposición como a veces nos llaman nada más tenemos que revisar las del PAN”, argumentó.

El regidor panista Salvador Sánchez aclaró que no se están “tomando iniciativas de primero, ni de segunda”, sino que se está haciendo una revisión de todo el código reglamentario en el que se incluye el tema de los estacionamientos.

Refirió que “no sería ordenado” aprobar una iniciativa y luego el código reglamentario completo, porque le parece que es lo más “lógico”.

Salvador Ramírez Argote, edil del PRI, se sumó al cuestionamiento del regidor Contreras Guerrero y dijo que era preocupante que algunas iniciativas se les dieran “celeridad” y otras sean “rechazadas”.

Incluso, recordó que presentó hace varios meses una iniciativa para modificar el reglamento interno del Ayuntamiento y con ello, darle una metodología y tiempos a las propuestas que presenten los ediles para que se estudien todas.

“Es la primera muestra de la falta de voluntad. Que lastima que no esté el presidente de la Comisión de Gobierno (Luis Ernesto Ayala)”, manifestó.

Ramírez Argote pidió al Alcalde que instruya al Secretario del Ayuntamiento que a su vez, le indique a la Dirección de Función Edilicia que le de salida a su propuesta para el reglamento interior.

Añadió que en caso de que sea dictaminada en sentido positivo, dará orden a las iniciativas que se han presentado, de lo contrario “seguirán en un cuello de botella” estancadas.

La regidora priista Norma Patricia López Zúñiga lamentó que los hechos hablan más que las palabras y en este caso, “eso nos hemos dado cuenta de las iniciativas que hemos presentado mismas que a estas fechas siguen en el cajón”.

“Sí pareciera que hay regidores de primera y de segunda, y no me gustaría darlo por hecho porque sería muy lamentable. Las comparaciones nunca son buenas, pero en este caso sí lo voy hacer, es muy lamentable que las iniciativas que nosotros presentamos las dejan en el cajón o la resuelven muchos meses después. Si no hay preferencias que nos den una explicación por parte de la Secretaría del Ayuntamiento”.