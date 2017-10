Ricardo Ortiz indiferente a las palabras de Sixto Zetina; si pidió listas de programas sociales asegura

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez le responde al exalcalde Sixto Zetina Soto “no le he tomado importancia… a mí ni me va ni me viene lo que haga ni deje de hacer” pero sostiene que Zetina Soto si presiono a los funcionarios para pedirles las listas de los programas sociales.

“Yo no le ha tomado importancia a lo que el exalcalde diga, está en su libertad, pero más que un servidor, son los propios usuarios de las redes sociales los que han estado moviendo este tema, en realidad no me preocupa ni lo que hagan y lo que deje de hacer, yo no estoy preocupado por nada de lo que él (Sixto Zetina) pueda mencionar”, indicó.

Ortiz Gutierrez sostiene que Zetina busco a los funcionarios para pedirles las listas de los programas sociales, las prueba de ellos son los mismos funcionarios, la denuncias dependen de los servidores públicos que como autoridad no los pueden obligar a que denuncien, aunque también podría darle seguimiento el partido.

“No creo que haya mucha seguridad de que tenga alguna trascendencia de algún tipo porque sería exclusivamente contra él en una situación administrativa, o directamente en el partido si estos funcionarios estuvieran también dispuestos a reconocerlo públicamente, pero es cierto porque hubo la queja de funcionarios”

“Para nosotros no hay daño que perseguir porque no se dieron esos padrones… el señor (Sixto Zetina) ha estado presionando algunos funcionarios y es totalmente cierto…(será) el partido porque nosotros ante que instancia, no no nos interesa meternos más allá perjudicar a Margarita, es lo que debería de pensar ese señor de cómo actuar correctamente, sea el PAN o de quien sea debemos hacer las cosas bien, no presionando funcionarios por lo demás a mí ni me va ni me viene lo que señor haga ni deje de hacer no es de importancia”, culminó.