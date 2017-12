Rinde Miguel Ángel Chico su informe de actividades legislativas

Guanajuato, Gto. “Las leyes aprobadas, las iniciativas que he presentado y los pronunciamientos en punto de acuerdo que he realizado para solucionar los problemas sociales, económicos y de seguridad que aquejan a México y en especial a Guanajuato, me comprometen para seguir redoblando mi compromiso y responsabilidad como legislador”, expresó Miguel Ángel Chico Herrera al presentar su informe de actividades legislativas.

El informe que estuvo divido en tres ejes principales como son: Eje Legislativo, Gestión Social y Trabajo Internacional detalla como el político presentó más de 100 instrumentos legislativos entre iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, de manera individual y en conjunto con Senadoras y Senadores de la República; principalmente del Grupo Parlamentario del PRI.

Asimismo, el político agregó que los senadores por lo general integran cuatro comisiones. Sin embargo, ante su alto su compromiso con los guanajuatenses decidió formar parte de seis comisiones en el Senado de la República. Entre las que destacan la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Comisión de Reforma del Estado, la Comisión de Estudios Legislativos; integrante de la de Radio, Televisión y Cinematografía; así como de la de Derechos Humanos; y la de Gobernación.

Al hablar Sobre la Reforma Político Electoral,dijo que la tarea fue hacer que las ideas tuvieran un punto de convergencia, así como llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas.

El legislador también resaltó que en la Comisión de Derechos Humanos se logró crear la iniciativa del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; que les garantiza condiciones propicias para su desarrollo pleno en un entorno libre de violencia, discriminación, abuso o maltrato.

“En la Comisión de Gobernación también logramos importantes reformas, entre ellas el mando mixto policial, transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, combate a la corrupción, consulta popular, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, reiteró Chico Herrera.

Sobre su participación en tribuna en el pleno del Senado la República, para hacer valer la voz de los guanajuatenses, presentó iniciativas, puntos de acuerdo o posicionamientos de dictámenes legislativos, entre los que subrayo las Reformas Político Electoral y la de Justicia Laboral. Coordiné también, junto con las comisiones de puntos constitucionales, De Justicia, de Estudios Legislativos segunda; las Reformas Energética, de Telecomunicaciones y la Laboral.

En materia de gestión social dijo que estar cerca de los guanajuatenses ha sido su principal misión, por ello, desde que llegó al Senado de la República ha buscado la colaboración de los diversos niveles y órganos de gobierno, así como organizaciones civiles y actores de la sociedad para apoyar las necesidades básicas de los guanajuatenses.

“Para cumplir esta misión instalé dos oficinas de gestión: una en la ciudad de Celaya y otra en la capital del estado, en materia educativa y cultural en un esfuerzo compartido con instituciones educativas y dependencias de gobierno, se han tramitado becas académicas, intercambios educativos, así como la inmersión a nivel medio, medio superior, especialidades y maestrías, a las y a los estudiantes de Guanajuato.

Sobre su desempeño en los temas legislativos internacionales destacó que como senador de la República ha sido fundamental velar por el papel de México en el escenario mundial, asumiendo una activa participación como interlocutor y promotor de proyectos globales de desarrollo social, económico y político en beneficio de México.

“En 2016, en calidad de presidente de COPA asistí a Sergipe, Brasil, la reunión de la Conferencia de la Unión Nacional de Legislaturas Locales de Brasil, donde además de presidir los trabajos del Comité Ejecutivo de COPA, puede representar a México ante los parlamentarios de las diversas regiones de Brasil. Además de mis trabajos al frente de COPA, he tenido el alto honor de participar como representante del Senado en trabajos de Hábitat III para la protección del medio ambiente”.

Finalmente hizo un llamado a todos los guanajuatenses para preparar las condiciones para que la clase trabajadora de todo el estado tenga el empleo que merece y no sólo el que se puede conseguir.