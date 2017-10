Roban camión de turistas que acudieron al Cervantino en estacionamiento propiedad muncipal

Guanajuato, Gto. Un camión de turistas originarios del estado de Sinaloa que llegaron a Guanajuato para disfrutar del Festival Internacional Cervantino, fue víctima de la inseguridad.

El autobús con capacidad para 45 personas se quedó en el estacionamiento de la Ex Estación del Ferrocarril propiedad del municipio, a unos cuantos metros de las oficinas de la Policía Turística, ahí los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas y durante la madrugada del martes sustrajeron equipo de sonido valuado en 15 mil pesos.

De acuerdo con la dirección general de Seguridad Ciudadana, a las 9:00 de la mañana del martes llegó el reporte de robo al 911 en el autobús, 15 minutos más tarde llegaron elementos de la policía preventiva pero no hubo detenidos dado que el hecho se consumó en el trascurso de la madrugada.

De acuerdo con el conductor de la unidad, fueron sustraídos bocinas, el estéreo y un tacógrafo.

“Preguntando con vecinos, manifiestan que si vieron movimiento al interior pero no se les hizo raro porque el movimiento que hay normalmente en esta temporada, desconocían que no eran personas tripulantes por eso no se reportó”, dijo el director de Seguridad, Christian Ortiz Muñiz.