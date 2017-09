Rompe Guanajuato la barrera de las mil víctimas asesinadas, a tres meses de que termine el 2017

León, Gto. A más de tres meses de concluir el año, Guanajuato ya rebasó la barrera de los mil asesinatos.

De acuerdo con los datos entregados por la Procuraduría de Justicia del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte de agosto, van 952 víctimas de homicidio doloso.

En tanto que en lo que va de septiembre, con corte del día 21, se ha registrado 96 asesinatos más en la entidad, de acuerdo con un conteo realizado por Zona Franca, lo que da un total de 1, 048 asesinatos.

La cifra está por superar los 1,110 crímenes registrados en la entidad durante todo el 2016.

Según el reporte de agosto, que es el ultimo entregado por la Procuraduría de Justicia al Secretariado, se cometieron en la entidad 121 asesinatos, seis menos que en julio que cerró con 127. El mes más violento en la entidad fue abril con 133 homicidios.

Los crímenes en Guanajuato mes por mes Enero 104 Febrero 123 Marzo 99 Abril 133 Mayo 120 Junio 125 Julio 127 Agosto 121 Septiembre 96 (al día 21) Total 1,048 (Nota: Los número de Enero a Agosto son oficiales difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que Septiembre es un conteo de Zona Franca).

Con respecto a los 96 homicidios ocurridos en lo que va de septiembre, Salvatierra y Pénjamo encabezan la lista con once casos cada uno; León e Irapuato con 10; Salamanca nueve, San Luis de la Paz 7 y Celaya con cinco.

Apaseo El Alto y Valle de Santiago registran cuatro homicidios dolosos cada uno; 3 en Yuriria, San Francisco del Rincón, Juventino Rosas y Cortazar; 2 en Apaseo El Grande y Silao, mientras que los municipios de Pueblo Nuevo, Huanímaro, Uriangato, Acámbaro, Jaral del Progreso y Santiago Maravatío registran un asesinato cada uno.

Los 96 homicidios están documentos.

Hechos criminales como la ejecución de cinco personas en el Bar La Parranda en Irapuato, o como el paso de un convoy de sicarios en Pénjamo, donde arrojaron cuatro cuerpos en una gasolinera, han marcado el mes de septiembre.

Salvatierra también destaca por su ola de asesinatos.

Apenas al arranque del mes, en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, se registró un ataque a balazos que dejó tres personas muertas, con lo que se sumaban a otras tres privadas de la vida en diferentes hechos, en la misma demarcación.

En León, van 10 asesinatos, todos vinculados con la delincuencia organizada.

En un solo hecho fueron asesinadas a balazos cuatro personas en la colonia Jardines de Jerez, tras ser “levantadas” en San Miguel.

Otro hecho criminal que parece ya algo cotidiano en la ciudad, fue el asesinato de un hombre originario de Aguascalientes, quien fue ejecutado en un establecimiento de alimentos en la Avenida Olímpica, que quedó grabado en un video, donde una mujer le quita el arma a la víctima y corre detrás del sicario.

Un solo golpe certero contra la delincuencia se dio en León, con la captura de doce presuntos sicarios, tras levantar a dos personas en Santa Rosa de Lima.

Fueron los policías de León quienes capturaron a los presuntos criminales. De ahí en más, la respuesta de las autoridades contra el crimen organizado ha sido limitada.

Que no estamos en la lona

El comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos, declaró recientemente que Guanajuato no es un estado fallido y que “no estamos en la lona”.

“No cerramos los ojos, no ocultamos, no soslayamos, no maquillamos los números ahí están y ese es el punto de partida”, destacó.

Esta declaración se dio en la víspera del anuncio que Salamanca, Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Apaseo el Grande se integrarán al Mando Único.

Se anunció la depuración de policías y que personal de las Fuerzas del Estado estarán colaborando con personal del Ejército, Policía Federal y PGR, todos bajo la coordinación de Juan Manuel Díaz Organitos comandante de la XVI zona militar.

Para el gobernador Miguel Márquez Márquez, la llegada del Mando Único a los cuatro municipios es debido a que no han podido contratar más policías para reforzar las corporaciones.

Pero con esta acción, el gobierno del estado habría invadido la autonomía municipal al imponer ‘formatos’ de acuerdos de Ayuntamiento preestablecidos, a los ediles que fueron incorporados al esquema del Mando Único Policial, los cuales comprometen los recursos que estos obtienen para su operatividad.

Se lanzaron las directrices y las condiciones para que el gobierno estatal tome el 100 por ciento del dominio de las corporaciones, pero también de los recursos por medio de una transferencia, además de obligar al propio gobierno municipal a depurar su estado de fuerza.

Los municipios aceptaron debido a los altos niveles de violencia registrados en los últimos meses, y ante la amenaza de los grupos del crimen organizado en sus ciudades.