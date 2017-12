Salamanca llega a su tercer día con “mala calidad de aire”, corredor industrial con “no satisfactoria”

Irapuato, Gto. Irapuato llega a su tercer día con “mala calidad de aire”, mientras qué el resto de los municipios del corredor industrial y Purísima del Rincón tienen calidad de aire “no Satisfactoria”.

En hecho histórico, Salamanca llego hoy a su tercer día con mala calidad de aire, ahora en la estación de monitoreo Teodula, mientras qué la estación de bomberos dejó la fase de mala calidad y ahora se encuentra en calidad de aire no satisfactoria. Mientras que en la tercer estación de la Secundaria oficial sigue con buena calidad de aire.

En tanto los municipios del corredor industrial como Celaya, Salamanca, Silao, León en todas las estaciones de monitoreo cuentan con calidad de aire no satisfactoria, incluso el municipio de Purísima del Rincón en su única estación de monitoreo la calidad de aire es la misma que el corredor industrial.

Que no se den apoyos sociales agricultores que quemen esquilmo.

Por su parte el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez insistió en que a los propietarios de las parcelas que quemen esquilmo no se les den apoyos de los programas sociales para evitar la mala calidad de aire, no solo en el municipio sino en el estado.

“No se vale que esta gente envenene a los demás todo por la flojera de no hacer un procedimiento adecuado, otra ya se incrementaron las multas en dependencias Federal y estatal pero no he sabido que multen a ninguno. Ser enérgicos y fuertes vemos sembradíos quemando descaradamente debe haber un castigo ejemplar… la única forma es hacer efectivos esos castigos, borrar de las listas beneficiarios a todos quien incurran, porque le estamos dando poco importancia al tema”indicó.

Ante esta propuesta que hizo desde el año pasado, explicó que la respuesta es buena, ya se incrementaron las multas, pero ese no es el caso, si no que “en verdad se haga efectiva”, ya que la mayor contaminación que se ha generado en los últimos días es por la quema de esquilmos, seguido de las emisiones de los 200 mil vehículos en el municipio. En cuanto a la contaminación del polvo generada por las obras dijo que todas las constructoras están obligadas a estar regando”.

Emite Secretaría de Salud recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante la inminente llegada de la temporada de frío, la secretaria de salud ha emitido unas serie de recomendaciones como: el cuidado de los sistemas de calentamiento como chimeneas, calentadores, anafres u hornillos, para evitar inhalar gases que provoquen la afectación en las personas.

Para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias e influenza es necesario aplicar la vacuna contra la enfermedad principalmente en niños y adultos, así mismo lavarse constantemente las manos. consumir líquidos de temporada, frutas y verduras altos en vitamina C y A, y abrigarse bien.