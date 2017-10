Salario del policía desaparecido en Celaya es cobrado por sus familiares

Celaya, Gto. El Policía Municipal privado de su libertad, Diego Armando Ramírez Rodríguez, no ha sido dado de baja, y su sueldo se le está pagando a la familia, así lo informó el secretario de seguridad ciudadana Juan José González González.

La noche del lunes 18 de septiembre el oficial fue privado de su libertad por varios hombres minutos antes de las 23:00 horas cuando este vendía tamales en la colonia Villas del Bajío y avenida las Torres, desde entonces no sabe nada de el.

El Secretario de seguridad señaló que el caso está puesto a disposición del consejo de Honor y Justicia quien tendrá que determinar.

“Este caso no es una situación regular, es una situación irregular y que está a disposición de un órgano colegiado, quienes determinarán, no es una situación común y corriente, por qué no es una persona que gozo de sus vacaciones y al final tiene faltas, pero es un trato especial por la circunstancia específica”, dijo.