Sale cara sesión secreta de Cabildo fresero: perdonan daño por 3.4 millones y autorizan pagos de afectaciones por otros 9

Irapuato, Gto. En sesión secreta, los ediles irapuatenses eximieron de responsabilidad a tres exdirectores generales del Jurídico por el caso del Polideportivo, donde hubo un daño al erario de 3.4 millones de pesos. Además aprobaron que el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez inicie las negociaciones por las afectaciones del caso San José de Jorge López (paso al actual bulevar Gómez

Morín) y el de la casa Furber, para los que asignaron más de 9 millones de pesos.

En la sesión privada de Ayuntamiento que se llevó acabo este lunes, en la que hubo una ausencia del regidor priista David Muñoz, se tocaron 6 puntos.

Exoneran a funcionaria y exfuncionarios por el Polideportivo

El primero de los asuntos que se revisó fue el caso del Polideportivo. Años atrás, cuando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio al Municipio un anticipo para el Polideportivo, este a su vez otorgó el recurso a la empresa Lerma Edificaciones, que no pudo iniciar la obra porque el inmueble no estaba en posesión del municipio.

Posteriormente, la Conade exigió devolución del dinero y la administración solo regresó un poco más de 15 millones de pesos, porque le pagaron más de 3.4 millones a la constructora por gastos de operación.

Así, ayer se avaló el procedimiento de responsabilidades administrativas que llevó a cabo la Contraloría Municipal a cargo de Guillermo Patiño Barragán que determinó la “no sanción” en contra de tres ex directores generales de Jurídico, luego que a finales de 2015 la administración pasada inició el procedimiento por la observación del hoy Órgano de Fiscalización Superior (antes Auditoría Superior del Estado) ante el presunto daño al erario por 3.4 millones de pesos, luego que la administración municipal entregó un anticipo de más de 19 millones y solo recuperaron un poco más de 15.

Los exfuncionarios son: Fabrizia León, actual empleada en el DIF municipal, quien en la administración de Estrada Palero fungió como directora encargada de Jurídico luego que suplió a Antonio Ramos Alcocer en la misma administración, así como Liz Amparo Zaragoza, ésta en la administración de Sixto Zetina. Los tres exonerados.

En este punto determinaron que no habría sanción porque prescribió, aún cuando el municipio tuvo que perder más de 3.4 millones de pesos.

Aprobados recursos para pago de afectaciones

También el Ayuntamiento autorizó al alcalde Ricardo Ortiz negociar por las dos sentencias que hay en contra del municipio, una de la Casa Furber y la otra, la afectación por la servidumbre de paso en San José de Jorge López, hoy bulevar Gómez Morín; para ello destinó un poco más de 9 millones de pesos.

Luego que en otra sesión privada habían votado negándole al alcalde el recurso de más de 7 millones porque no había dinero para el pago de la sentencia, este lunes finalmente aprobaron que se inicie con las negociaciones, aunque trascendió que la autoridad municipal sigue buscando una salida jurídica.

El Cabildo también dio consentimiento para el primer edil negocie la sentencia que hay contra el municipio para que pague los 26 millones de pesos a los ejidatarios por afectar “la servidumbre de paso” que se convirtió en el bulevar Gómez Morín.

En este caso, Ricardo Ortiz ha sostenido algunas reuniones con los ejidatarios donde busca llegar a un acuerdo, incluso estas semanas podrían darle salida a pagar menos y hacer un convenio con los “afectados”. A este se realizó la modificación al presupuesto donde destinaron 2 millones de pesos para este año para dicha negociación, y otros 3 millones de pesos a pagar el siguiente año.

Calle Madrileña: van contra la empresa

En este punto el primer síndico del Ayuntamiento, Jaime Morales Viveros se excusó y no votó, debido a que fue representante legal de la empresa Promotora de Desarrollo y para no caer en un conflicto de intereses, será el órgano estatal de fiscalización quien lleve el procedimiento, porque además fue este órgano quien detectó algunas fallas en la obra, no así la Contraloría Municipal.

Esta empresa realizó una parte de la obra de la pavimentación en la calle La Madrileña según se informó a Zona Franca, ello luego que la Auditoría Superior del Estado realizó la observación.

Inician procedimientos contra ex directora de Imjuvi

Finalmente, se aprobó también iniciar un procedimiento de responsabilidad en contra de Yulim Barajas, exdirectora del Instituto de la Juventud Irapuatense, por el desorden administrativo del área de contabilidad, donde se presume hubo un quebranto económico en la administración pasada, luego de los malos manejos de su subalterno Raymundo Hernández.

Antecedentes del expediente Casa Furber

En el año 2002 la (primera) administración de Ricardo Ortiz adquirió el terreno para el proyecto del Centro de Gobierno y en la administración de Mario Turren se inició la construcción. En la administración de Jorge Estrada la obra se detuvo, pues “no había recurso”, incluso se inhabilitó a funcionarios por desvío de fondos.

Ya en la administración pasada, con Sixto Zetina Soto en la presidencia, la obra siguió y gastó 47.1 millones de pesos. Sin embargo, la obra dañó la estructura de la casa de la familia Furber, construida de madera, que debió ser derrumbada por los dueños, que demandaron el pago de 7 millones por las afectaciones

Al llegar la demanda de los Furber en contra del Municipio, la administración de Sixto Zetina no contestó, y con ello aceptaron la culpabilidad, así que el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo (actual Tribunal de Justicia Administrativa) ordenó reparar el daño. En respuesta, el Municipio realizó en días pasados una sesión de Ayuntamiento privada donde por mayoría no autorizaron el pago al alcalde. Ayer finalmente se revirtió esa decisión.