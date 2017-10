Sale Villarreal en defensa de Márquez y fustiga a Pemex y a ‘los priistas’ por robo de combustible e inseguridad

Irapuato, Gto. El político panista y aspirante a la candidatura al gobierno del estado, Luis Alberto Villarreal García, salió en férrea defensa de la administración de Miguel Márquez Márquez y los municipios liderados por alcaldes albiazules, al asegurar que la inseguridad que azota Guanajuato “no es culpa ni responsabilidad del gobierno del estado ni de los alcaldes panistas”, sino de los priistas.

“Que no nos vengan a decir que el mal de la inseguridad en este estado de Guanajuato es absoluta y completa responsabilidad o del gobernador o de los alcaldes, porque es falso, cínico y es un argumento que no sustenta con la mínima inteligencia, esa es la realidad. Los esfuerzos que hace el gobierno panista del Estado (a cargo de Miguel Marquez) y los gobiernos panistas en los municipios es un de veras legítimo esfuerzo y trabajo de compromiso con los guanajuatenses”(sic) aseguró.

Luego que representantes de los medios cuestionaran si la inseguridad les podría cobrar la factura a los alcaldes que busca reelegirse, Villarreal respondió que hay que ver cuáles “son los municipios que están pagando mejores salarios, prestaciones, capacitación a los policías, y entonces platicamos con seriedad de estas bolas de cristal que adivinan el futuro y que hablan a nombre de la población”, reprochó.

Sin embargo, es importante destacar que en el municipio de Salamanca 44 policías están en proceso de separación de la corporación porque no aprobaron el examen de control y confianza, pero ello se dio luego que la localidad entró el Mando Único estatal, donde el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, dijo que no tendrían lugar estos elementos en esa coporación.

Zona Franca: ¿El Estado ha hecho buen trabajo en seguridad de lo que le compete?

Luis Alberto Villarreal: “Yo creo que sí, pero no es suficiente porque mientras el PAN era gobierno a nivel federal, el PRI se dedicaba a decir que las cosas iban muy mal y que ellos lo iban a resolver. ¡El PRI le vendió la sociedad que ellos tenían la experiencia, los tamaños, es más había gente que decía off the record ‘los del PRI no son tan tarugos: ellos van a negociar con el crimen organizado, iban aplacar las aguas!’, ¿dónde quedó la experiencia, el oficio, sus acuerdos?, ¡ellos están preocupados por seguir saqueando este país a través de distintas actividades delictivas y de corrupción y poco están preocupados por los ciudadanos!”.

El huachicol es un delito federal, “los ductos son federales, los cuida la Federación… se supone que la paraestatal (Pemex) contrató una millonada de tecnología para poder darle cuidado y seguimiento a los ductos, ¿por qué no han atrapado a ninguna cabeza de los huachicoleros?… hoy a nivel nacional está el escándalo mundial, es más, del 20% de toda la gasolina que se vende en este país proviene del hurto al patrimonio nacional a través del huachicol”.

De este delito donde se podría sospechar que hay algunas gasolineras que venden más litros de gasolina de los que les dota Pemex, el también ex alcalde de San Miguel de Allende cuestionó el por qué no se les ha quitado la concesión y abrir una averiguación para determinar de dónde llegaron los otros litros que no entregó la paraestatal.

“Que a mí no me diga el Procurador General de Justicia (Raúl Cervantes Andrade), que a mí no me diga el director de Pemex (José Antonio González Anaya), ningún funcionario público que no saben qué está pasando, si no saben que se vayan a su casa”, culminó.