Sanciones a quienes no verifiquen deberían ser incrementadas, opina delegado de la Semarnat

León, Gto. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Israel Cabrera Barrón, pidió que se incrementen las sanciones para aquellos automovilistas que no cumplan con la verificación, de tal forma que esto pueda contribuir a la disminución de partículas pm10.

Cabrera Barrón mencionó que la falta de verificación, que no se controlen a los ladrilleros y la falta de planeación, es lo que ha ocasionado que en las últimas semanas se haya decretado, por varias ocasiones, una precontigencia ambiental para el municipio de León.

El funcionario federal mencionó que no bastan las sanciones de entre mil y mil 500 pesos que se aplican a quienes no han verificado sus automóviles, sino que sugiere a los municipios y al estado, que después de un número reiterado de semestres en que el automovilista no verifique, se le sancione retirándosele la licencia.

Respecto a la planeación de la ciudad y el tránsito vehícular, Cabrera Barrón manifestó que el incremento en la cantidad de vehículos así como los embotellamientos y el tráfico han generado que las partículas contaminantes también se disparen.

“Volver a revisar las rutas de traslado y desplazamiento de León. En la entrada de León, puedes ver por las mañanas y por las noches cómo se hace el conglomerado, yo he podido ver como a las 8 de la noche cómo está la fila de coches desde la Plaza Altacia hasta Comanjilla”, dijo.

Finalmente, señaló que en lo que refiere a las ladrilleras, aunque ya hay un avance en la modernización de algunas, todavía hay una buena cantidad que realiza quema de residuos de las empresas curtidoras.