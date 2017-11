Se arrepiente López Santillana de alzas en predial y DAP; pide nuevo análisis para Ley de Ingresos

*Con información de Carmen Martínez

León, Gto. Tras intensas críticas de distintos sectores de la ciudad, el alcalde Héctor López Santillana reculó sobre su propuesta de incrementar el predial en más de 60 colonias, con niveles del 12 al 40 por ciento. Además de aumentar el cobro del derecho de Alumbrado Público en 50 por ciento en todo León.

Hoy después del evento de los honores a la bandera en la Telesecundaria número 902, López Santillana anunció en entrevista su cambio de postura. Aunque eso no impidió que integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores se presentaran a protestar frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Argumentó elementos que no consideró anteriormente como “la golpeada economía familiar”, la “fluctuación del peso frente al dólar” y el “complejo panorama económico del país en este 2017”.

El Alcalde dijo que ha solicitado a las comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, revisar nuevamente el dictamen para ajustarlo, ahora sí, a las recomendaciones emitidas por el Congreso del Estado, para que no exceder el cinco por ciento de incremento en los impuestos municipales.

“…que ninguno exceda estas recomendaciones, sobre todo aquellas colonias donde viven las familias más vulnerables, para que con estos valores de referencia se modifique también nuestra Ley de Ingresos y en esta Ley de Ingresos vayan apegados nuestros criterios de austeridad y sobre todo de racionalidad para no transferir costo a las familias leonesas”.

López Santillana señaló que no sólo se trataría del predial, sino también a los servicios que presta la Presidencia Municipal; ningún servicio, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, podrán modificarse. En ese tenor agregó que en el tema del Derecho al Alumbrado Público se quedaría con la misma fórmula que hoy tenemos en el 2017.

“Gracias a las inversiones que hemos venido haciendo en materia de modernización del Alumbrado Público, lo iremos bajando gradualmente hasta poder abatir totalmente el déficit sin necesidad de hacer una modificación en el Derecho al Alumbrado Público para el 2018” señaló.

La Coordinadora leonesa de adultos mayores solicitó que el alcalde y el Ayuntamiento se reduzcan el sueldo al mínimo durante un periodo de dos meses “para que vean lo que se siente”.

Esta mañana, Clama se manifestó en contra de aumentos que el alcalde Héctor López Santillana había propuesto impulsar al cobro del predial y del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y que finalmente, hoy decidió dejar en la congeladora.

Ernesto Reyes de Clama, manifestó que esta decisión de echar atrás los aumentos se deben a que se acercan las elecciones y no a un interés real de las autoridades por el bienestar de los leoneses.

Anteriormente, López Santillana justificó el aumento del predil argumentando que la inclusión de nuevos servicios les daría mayor plusvalía.

¿Pero cómo explicarle a esta gente que vive en zonas populares, que de un año a otro tienen estos incrementos?

“Esta es la parte que tendría que explicar los maestros de evaluación y nuestros expertos de catastro”.

¿Pero adicional al incremento del Predial y DAP?

“Aún no hemos tomado aún una decisión. No me anticipen. Apenas están en mesas de trabajo y luego en las comisiones, para que después el Alcalde pueda opinar… Entonces no anticipen decisiones por favor”, afirmó el primer edil en su última declaración.