Se atora dictamen de la calle Ciprés realizado por la UG porque municipio no ha pagado

Guanajuato, Gto. La Universidad de Guanajuato, no ha entregado el dictamen de los estudios de mecánica de suelo que realizó en la calle Ciprés porque el municipio no le ha pagado, y esto, ha retrasado que concluya la auditoría que inició la Contraloría municipal, por las supuestas anomalías que se presentaron durante la obra de pavimentación.

El estudio que se mandó a hacer con el laboratorio especializado de la UG desde finales del año pasado, tiene un costo de 40 mil 100 pesos, y es necesario para determinar si existen o no irregularidades en la obra que realizó la empresa Servicios Especializados Terralta, S.A. de C.V, ligada a la familia del actual regidor del PVEM Carlos Ortiz Montaño.

El contralora Juan Manuel Valdés Fonseca comentó la Universidad de Guanajuato ya concluyó el estudio, y el dictamen está listo, pero no lo ha entregado a las autoridades municipales porque no se han podido poner de acuerdo los departamentos Jurídicos de ambas instancias.

“Nosotros requerimos de ese dictamen para ver si hay fallas en los procesos constructivos y anexar los datos al informe final de la auditoria a la calle Ciprés”, precisó el contralor.

Explicó que la Contraloría solicitó al área de Adquisiciones la elaboración de un contrato, y fue el área Jurídica del municipio quien envió el documento a la misma área de la UG, pero la universidad pidió algunas correcciones que fueron atendidas. Sin embargo, al final, se señaló que no se requería de un contrato, sino términos de referencia “y ahí es donde está atorado”.

Valdés Fonseca indicó que dependiendo de lo que arroje el díctame podrían solventarse o no algunas irregularidades, pero, si corrobora que hay algún tipo de desgaste prematuro en la calle, o que el proceso constructivo no fue el adecuado, o que la obra no se apegó al proyecto, se estarán determinando nuevas observaciones en el informe final.

Recordó que del primer informe parcial que la Contraloría municipal entregó, la empresa Servicios Especializados Terralta, S.A. de C.V. que estuvo a cargo de la obra, tuvo que reintegrar alrededor de 35 mil pesos. También devolvió alrededor de 70 mil pesos derivado de recomendaciones de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), quien también audita la obra.

El recurso que ha reintegrado la empresa a las arcas municipales por las anomalías que presenta la obra, no es nada, en comparación a los casi 4 millones de pesos que costó.

Fue en 2015 cuando vecinos de la calle comenzaron a exhibir la obra mal hecha, pues la pavimentación comenzó a presentar fracturas y hundimiento, además de causar daños a viviendas de la zona.

