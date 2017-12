Se atrincheran Márquez y Zamarripa con su Fiscal Anticorrupción ante críticas generalizadas

León, Gto. Especialistas en procuración de justicia criticaron el nombramiento de Marco Antonio Medina Torres como el nuevo Fiscal Anticorrupción de Guanajuato, al señalar los pocos resultados que dio en su cargo de Coordinador General de Investigación de robo a vehículos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Ante estos reclamos, autoridades como el gobernador Miguel Márquez y el propio procurador Carlos Zamarripa Aguirre defendieron la experiencia de Medina Torres en la PGJE, además de deslindarse de la decisión que fue votada este jueves por el Congreso Local.

Medina Torres recibió 24 de los 36 votos de los diputados locales. Entre la crítica de los legisladores de las bancadas del PRI y del Verde Ecologista, el ahora excolaborador de la PGJE pasó a convertirse en el Fiscal Anticorrupción para Guanajuato.

Ha dado pocos resultados

El exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria dijo que los resultados que ha dado Marco Antonio Medina Torres han sido severamente cuestionados por sus compañeros de trabajo, por lo cual su desempeño como Fiscal Anticorrupción tendría que ser cuestionado.

Alcántara Soria calificó como “vergonzoso” proceso mediante el cual los legisladores eligieron a la terna de la que fue votado Medina Torres.

“Es vergonzoso para el Congreso del estado, particularmente para los diputados que votaron por Medina torres teniendo antecedentes de su deficiente papel como servidor del Ministerio Público, para el Sistema Estatal Anticorrupción representa un enorme dificultad para que un componente como es la investigación y la persecución de delitos relacionados con la corrupción, pues vayan a encontrar un resultado diligente (…) Muchos de los usuarios de servicios de investigación especializada que lo han tratado, refieren su incompetencia, su falta de diligencia, su ineptitud en la investigación de delitos. basta con analizar los resultados por su paso por la Procuraduría”, mencionó.

Agregó que todo el proceso y el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción representa una total “decepción y frustración” para los ciudadanos guanajuatenses.

Basándose en los resultados de Medina Torres; Alcántara Soria recomendó que no acepte el cargo y que continúe trabajando en la Procuraduría: “que no acepte la designación y decline y a los ciudadanos, que nos involucremos más porque las designaciones la están tomando en lo oscurito los diputados del PAN”.

El exsecretario de Seguridad Pública, Felipe Arturo Camarena solicitó que Marco Antonio Medina Torres se conduzca con total independencia al Procurador Carlos Zamarripa Aguirre, de tal forma que pueda garantizar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción.

“La situación es que se conduzca con toda la transparencia, independiente del Procurador de Justicia y ojalá sea la persona idónea y adecuada que los guanajuatenses están esperando (…) Hay gente que tiene una ascendencia con el Procurador pero eso ya se dio, lo más importante es que él se conduzca con toda rectitud porque la Fiscalía lo necesita y que no dependa del Procurador para la toma de decisiones”.

Defienden su carrera en la PGJE

En contraparte, autoridades como el gobernador Miguel Márquez y el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, defendieron la carrera que Marco Antonio Medina Torres ha desempeñado como parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado y desestimaron las quejas de diputados, activistas, empresarios y ciudadanos que se han manifestado en contra del “fiscal carnal”.

El gobernador Miguel Márquez dijo no conocer personalmente a Marco Antonio Medina y aprovechó para deslindarse de la decisión y proceso que realizó el Congreso local para la instalación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y la designación del fiscal.

Respecto a las críticas que hacen referencia a la posible falta de autonomía de parte del Fiscal Anticorrupción, por considerar su cercanía con el procurador Carlos Zamarripa Aguirre; el gobernador únicamente atinó a decir que cualquier falla en el proceso de designación o en el desempeño del trabajo de Marco Antonio Medina, será una responsabilidad de los legisladores que lo eligieron.

“Se estarían dando un tiro en el pie los mismos diputados, pues ellos llevaron a cabo todo el proceso y yo respeto pero nosotros no intervenimos en nada (…) yo lo que puedo decir es que el proceso lo hicieron los diputados y lo hicieron los ciudadanos, lo hicieron ellos y yo lo respeto”, mencionó.

Solamente atinó a señalar que conoce de la trayectoria del nuevo Fiscal Anticorrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado y no enfrentó los cuestionamientos directos sobre si esto podría comprometer la autonomía de esta figura.

Miguel Márquez precisó que la próxima semana podría estarse reuniendo con Medina Torres, con quien nunca ha tenido un encuentro previo: “yo la verdad no lo he tratado, yo nunca me he reunido con él. Es un chavo que ha hecho su carrera en la Procuraduría y hasta ahí”.

En tanto, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre criticó y desdeñó el rechazo que empresarios y activistas han manifestado hacia Marco Antonio Medina Torres, y defendió el desempeño de su carrera dentro de la PGJE.

“Escuchaba algunas críticas, de políticos no técnicos ni profesionales donde desdeñaban que estuviera dentro y me parece que al final del día esos comentarios denigran a quienes nos encontramos dentro de una institución y de todo un servicio de carrera, porque lo que se está desdeñando no es lo que se encuentra dentro, sino lo que implica el que hayamos aplicado una serie de procesos para poder permanecer en este servicio de carrera”, comentó.

Agregó que el cargo que ocupará Marco Antonio Medina Torres servirá para destacar el servicio profesional de carrera en la procuración de justicia.

Zamarripa Aguirre también negó que Iván Luna González y Marco Antonio Medina Torres hayan sido propuesta suya, sino que ellos se inscribieron por cuenta propia, por lo cual descartó cualquier relación con ellos: “quien se inscribió lo hizo por su cuenta y ellos tuvieron las comparecencias”, concluyó.