Santa Rosa de Lima y la Unidad Deportiva I en León: zona de levantones y ejecuciones

León, Gto. Durante los últimos días la calma y la tranquilidad no llega para los vecinos de las colonias Unidad Deportiva I y Santa Rosa de Lima, donde los asesinatos y los ‘levantones’ tienen atemorizados a sus habitantes.

Tan solo la tarde de ayer un comando de sujetos armados con rifles de alto poder y armas cortas, se llevaron a la fuerza a un hombre al que privaron de su libertad e hirieron de bala a uno más sobre los cruces de la calle San Benigno y el bulevar Antonio Madrazo en la colonia Santa Rosa de Lima.

El ‘levantón’ provocó una fuerte movilización que terminó con la detención de 12 personas, de los cuales seis son de Guadalajara, Jalisco; dos de Mazatlán, Sinaloa; uno de la Ciudad de México; y tres de León, así como de un arsenal y al menos tres camionetas en la zona del Campestre, a la altura de Jardines del Moral y de Villas del Juncal.

La incertidumbre en Santa Rosa de Lima tiene desconcertados a los habitantes, pues sería el segundo caso de ‘levantón’ en menos de una semana en la colonia, pues el pasado viernes 8 de septiembre, del bulevar Antonio Madrazo y la calle San Gabriel, hombres armados se llevaron de un depósito de cerveza al dueño, a dos empleados y a un trabajador que arreglaba las instalaciones eléctricas.

Hasta el momento se desconoce el paradero de las cuatro personas. Junto al inmueble denominado depósito “El Cony”, sus vecinos comerciantes desconocen el motivo por el que les pudo haber pasado eso.

Otros más, están asustados por la suerte que tuvieron de no presenciar el hecho de ayer, pues la movilización afectó la circulación de gran parte de la ciudad, tenía en duda a sus habitantes, señalaron luego de un recorrido por la zona.

“Sí había casos de delincuencia común, pero esto ya es otro nivel, antes salía con miedo de que me fueran a asaltar, ahora rezo porque no me toque una bala perdida o que me levanten por ser comerciante”, dijo un abarrotero de Santa Rosa de Lima.