Se desdice Contraloría, procedimiento contra secretario particular de alcalde de Guanajuato aún no concluye

Guanajuato, Gto. Juan Manuel Valdés Fonseca, contralor del municipio de Guanajuato tardó unas semanas en salir al paso de los cuestionamientos sobre la investigación contra José Hilarión Espinosa, secretario particular del alcalde Edgar Castro Cerrillo, y unos días más en desdecirse. Después de asegurar que el proceso administrativo que se inició contra el servidor público ya había concluido y que incluso el expediente de sanción había sido turnado a la oficina del presidente municipal, el contralor ahora dijo que el proceso aún está en curso.

La contraloría municipal inició una investigación por haber impedido el paso a Julio César García Sánchez al salón del pleno el pasado 19 de mayo, de la cual se encontraron elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el secretario particular del alcalde, José Hilarión, quien presuntamente habría sido el responsable de dar la orden para que el perredista no se presentará a la sesión del ayuntamiento.

A principios de octubre, el contralor reveló a Zona Franca que en el despacho del presidente municipal Edgar Castro Cerrillo se encontraban 18 expedientes de sanción, incluido el de José Hilarión Espinoza, el cual terminó desde el mes de agosto y solo faltaba que el alcalde diera la resolución y aplicará las sanciones correspondientes.

Fuentes allegadas a la presidencia municipal confirmaron que el expediente de sanción establecía 8 días de suspensión para el secretario particular de Edgar Castro, por ser el responsable de haber impedido el paso a Julio Cesar.

Sin embargo y pese a sus propias declaraciones, el contralor dijo que el procedimiento administrativo aún no ha concluido, porque Hilarión Espinosa presentó pruebas supervinientes que tendrán que ser analizadas, lo que es válido dentro del proceso.

Usted había dicho que ya se había concluido el proceso, ¿qué paso?

Contralor: Se había concluido en una primera etapa, ahorita como hay pruebas supervinientes estamos nuevamente en ese proceso. Pero en el momento en que se concluya se tendrá la notificación del resultado de la resolución.

Valdés Fonseca explicó que las pruebas supervinientes que presentó el secretario particular de Edgar Castro tiene que ver con la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, a donde Julio César García presentó una queja por considerar que se le violentaron sus derechos al impedirle el paso a un edificio público.

“Hay una situación de que había pruebas que no tenía en su momento, los resultados de lo que presenta la Procuraduría de Derechos Humanos, ellos determinan que no hay responsabilidad y presentan eso como pruebas, esos resultados dicen que sus derechos no se violentaron. Esas pruebas se están valorando nuevamente para terminar la conclusión”, concluyó.