Se destapa Humberto Navarro como aspirante a la alcaldía de San Miguel de Allende

Irapuato, Gto. Humberto Navarro de Alba, director local de la Comisión Nacional del Agua (Comisión) reconoció este lunes que sí le interesa ser el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, que actualmente encabeza una administración panista, vía Ricardo Villarreal.

“Lo he dicho no de ahorita, todo el tiempo, por supuesto que San Miguel de Allende me interesa y lo digo pública y categóricamente, claro que sí, ¿cómo no interesarme en un municipio donde vivo, resido y particularmente un municipio que necesita muchas cosas por hacer?, claro que me interesaría, irresponsable no decirlo, yo no soy de esos políticos (que callan)”.

Por ello, continúo Navarro, “el partido tendrá que hacer un esfuerzo muy importante: convocar a todos los que busquemos algún cargo de elección popular y buscar la unidad del partido” explicó.

Navarro de Alba ocupó el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional en septiembre de 2013 luego de ser nombrado por el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, y en febrero de 2014 llego a la dirección de la Conagua.

Si bien la dependencia a su cargo ha quedado a deber los resultados del agua que se vierte la Refinería Ingeniero M. Amor (Riama) al río y los resultados de los estudios de los pozos de agua potable alrededor de la paraestatal en el municipio de Salamanca, el delegado explicó que “muchos” priistas y personas de la sociedad civil “ven en su servidor la posibilidad de buscar un espacio político, en este momento lo veo a distancia”, por esperar los tiempos políticos que marca el partido que milita”, dijo en primera instancia.

“Muchos de los cuadros que se han acercado conmigo hablándome de esta posibilidad son cuadros políticos que pertenecen al PRI, pero también hay muchos liderazgos que vienen de la sociedad civil que han cristalizado un liderazgo que no tienen partido y creen que nosotros pudiéramos abanderar ese proyecto; aprecio y valoro mucho la distinción”.

Humberto Navarro agregó que no será su primera aspiración a cargos de elección popular, “sé que esto es de tiempos, soy un hombre institucional y esperaré cuando el partido determine sus tiempos (para la candidatura), ni antes ni después” finalizó.