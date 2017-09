Se manifiestan estudiantes de la UG para exigir a Iovana Rocha que deje su cargo

Guanajuato, Gto. Un par de estudiantes de la Universidad de Guanajuato se manifestaron durante la sesión extraordinaria del ayuntamiento de Guanajuato para exigir a la regidora Iovana Rocha Cano que se separe de su cargo.

Los jóvenes llegaron al salón de Cabildo con cartulinas en mano, en donde se pudieron leer consignas como “cero corrupción, no impunidad, deja el cargo Iovana Rocha.

Derivado de una auditoría que realizó la Contraloría municipal a las cuentas del extinto Instituto Municipal de las Mujeres, cuando Rocha Cano era titular, arrojó responsabilidades civiles, administrativas e incluso penal por mal uso de los recursos públicos.

Eduardo Guerrero Diaz, estudiante de Derecho, dijo sentirse indignado por la manera en que Ia regidora ha manejado los recursos públicos que tienen los síndicos y regidores, y la forma desmedida en que se gastan, cuando las familias tienen muchas necesidades que pueden ser atendidas.

“Me siento mal porque ese no es el ejemplo que queremos para la ciudadanía, además hay mucha gente que trabaja y que con mucho esfuerzo consigue su salario para sobrevivir 120 o 130 pesos, para que ella se sirva con la cuchara grande y que no de justificación de nada para mí eso no es justo”.

Comentó que la corrupción y los señalamientos que se han echo contra Rocha Cano es algo que no debe ser tolerado. Consideró que Iovana debe dejar el cargo de regidora para que enfrente las acusaciones en contra y resuelva su situación.

“Es una vergüenza que sea catedrática de una escuela y que imparta clases, eso es una vergüenza”.

El estudiante de la UG hizo un llamado a la ciudadanía guanajuatense para que se levanten de forma pacífica y exigían al ayuntamiento de Guanajuato, que “la retire de su cargo y aclare lo que tiene que aclarar”.