Se manifiestan mujeres leonesas y exigen justicia para Francia Ruth y Mara Castilla

León, Gto. Cerca de 200 personas se congregaron en el Arco de la Calzada para exigir justicia en los casos de Mara Castilla y Francia Ruth Ibarra Martínez, cuyos asesinatos fueron catalogados como feminicidios.

La marcha, que fue convocada días antes a través de Facebook, recorrió toda la calle Madero, de manera que llegaron hasta el edificio de presidencia municipal. La manifestación comenzó con un performance que recordó cómo sucedió el asesinato de Mara Castilla.

Los inconformes portaban mantas, pancartas y cartulinas en las que se podían leer mensajes como “El Estado es cómplice de los feminicidios”; “Estoy harta de salir a la calle con miedo”; “Ni una menos” y “Yo no me morí, me asesinaron”.

Durante la movilización, se gritaron consignas como “Porque vivas estamos, vivas nos queremos”; “No es crimen pasional es feminicidio intencional” y “Las noches, las calles también son nuestras”. También se señaló que la ropa que usa, sus gustos y costumbres, intereses y decisiones de las víctimas no son las responsables de los feminicidios, “no somos objetos que se usan y se tiran” dijeron algunas de las participantes.

Esta protesta se trató de un acto que se llevó a acabo a nivel nacional, pues también participaron las ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Torreón, Coahuila y Xalapa, Veracruz.

Esto después de que la joven Mara Fernanda Castilla Miranda fue agredida sexualmente presuntamente por un chofer de la plataforma Cabify en la ciudad de Puebla.

Ocho días después fueron encontrados sus restos y se confirmó que la mecánica del asesinato fue por estrangulamiento y golpes.

Asimismo estuvieron presentes los familiares de Francia Ruth Ibarra Ramírez, de 26 años, quien fue reportada por sus familiares como desaparecida el 3 de diciembre del año pasado. Entre el 4 y 6 del mismo mes Francia habría sido asesinada, su cuerpo fue desmembrado y desecho en sosa caustica. Actualmente su caso sigue bajo juicio. Durante la manifestación, el padre de Francia narró como fueron ignorados por las autoridades en su intento de denunciar la desaparición de la joven, así como todas las irregularidades que han acompañado el proceso de investigación y lo desgastan que ha sido para la familia luchar contra funcionarios indiferentes, aunado al dolor de haber perdido a su hija.

La marcha concluyó ante la presidencia municipal con una exigencia a que paren los crímenes contra las mujeres y que se esclarezcan los 89 feminicidios que este año han ocurrido en Guanajuato y que se juzgue a los culpables. también se realizaron dinámicas en las que las presentes compartieron consejos de autoprotección.