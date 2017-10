Se niegan transportistas a renovar unidades y amenazan con retirar del centro histórico 72 camiones

Guanajuato, Gto. Con el pretexto de que fue una ocurrencia, concesionarios y permisionarios del transporte público se niegan a cumplir con la renovación de unidades que transitan por el centro histórico, como lo marca el reglamento.

Las modificaciones al reglamento de Transporte que fue aprobadas por el ayuntamiento el año pasado, establecen la obligación de los transportistas de sustituir los camiones que circulan por el centro histórico con minibuses o similares, de máximo 35 asientos.

Esta disposición entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2018, con lo que los empresarios tendrán que renovar alrededor de 72 unidades.

El representante de los transportistas, Neal Ávalos Santoyo, advirtió que al no estar listos para cambiar las actuales unidades por otras de menor dimensión, el servicio de transporte en la capital del estado será insuficiente y deficiente.

“Definitivamente no estamos listos, lo que hemos platicado con la administración es que esa modificación al reglamento fue, nosotros así lo hemos manifestado, una ocurrencia de alguna personas porque no está sustentada técnicamente”.

Los concesionarios del transporte público sostuvieron una reunión con el secretario de ayuntamiento Carlos Torres Ramírez para sabes en qué estado se encuentra el tema del transporte y cuál será el plan de acción que se tiene contemplado.

Indicaron que mientras no se realice un estudio técnico que sustente y de certidumbre sobre la renovación de las unidades, los transportistas no harán el cambio.

“Lo que estamos buscando es que se haga un proyecto de transporte integral con visión a largo plazo. Queremos que se sustente técnicamente que ese es el tipo de unidades que se necesitan y si no lo dicen técnicamente entonces si vamos a cambiar unidades por ese tipo de unidades o las que resulten, no estamos negados a hacerlo, lo que queremos es que se sustente para que luego no llegue una nueva administración con una nueva idea y nos quiera hacer cambiar nuevamente”.