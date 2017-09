Se opone la regidora Susana Bermúdez al aumento a la tarifa del transporte público en Irapuato

Irapuato, Gto. La regidora panista Susana Bermudez se pronunció en contra del incremento a la tarifa de transporte público en Irapuato.

“Para mi no existen las condiciones necesarias para generar un aumento a la tarifa, primero se tiene que garantizar no solo la regularización de las concesiones, que el servicio sea de calidad, si algo se ha dejado de hacer para otorgar esos títulos es debido a qué hay un incumplimiento a todas luces de los transportistas”, dijo.

Esto se da después de que los concesionarios solicitaron que se subiera el costo para poder cumplir con las obligaciones del convenio ya firmado de mejora y compra de unidad.

La Regidora explicó que la autoridad municipal, por medio de la dirección general de Tránsito, Movilidad y Transporte, debe ejecutar el reglamento actual y sancionar a los transportistas que no cumplan con el acuerdo.

“La aplicación del reglamento actual, no esperar al nuevo se les exige que cumplan, no debe de ser una cuestión porqué el costo del transporte es poco necesitamos incrementarlo, deben garantizar el buen servicio, dejar de lado los convenios no es tan necesario, pero si vigilar la calidad del servicio”, comentó.

En la actualidad a los transportistas se les ha infraccionado por no respetar los paraderos, además de que no tienen rutas fijas. Esto aunado a que las unidades no funcionan al cien por ciento, pues en algunos casos ni las puertas funcionan.

Además de que ningún transportista cumple con la concesión, pero hay refrendo que han estado cubriendo.

“Es un tema legal que si vamos a una licitación o convocatoria lo más seguro es que vaya a una cede jurisdiccional, tenemos que luchar por el servicio de calidad y no que un juez defina para beneficio de unos empresarios”, finalizó.