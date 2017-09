Se registran 42 réplicas tras el sismo en el estado de Morelos

Ciudad de México. Hasta las 7:30 horas de este 20 de septiembre se han registrado 42 réplicas del sismo de ayer, la mayor de ellas de 4 grados Richter la cual se produjo a las 13:38 horas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico principal que provocó importantes daños en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México, entre otros, tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.

Moisés Contreras, especialista del Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que aunque el día de ayer se produjeron reportes preliminares por movimientos en Puebla y en Morelos, en realidad fue uno solo producido por la subducción de la Placa de Cocos, que se encuentra por debajo de la placa Norteamericana.

“El hecho de que no se perciban habitualmente, no quiere decir que no haya sismicidad en la zona. En lo que va de septiembre ya se habían registrado 3 sismos de entre 3.5 y 3.8 grados”, comentó.

Contreras aclaró que la gente no debe hacer caso a los mensajes alarmistas que circulan por redes como WhatsApp o Facebook sobre la llegada de un sismo de mayor intensidad, pues nadie puede predecir los sismos, dónde van a afectar, ni cuándo lo harán.

“No existe ningún método o sistema en el mundo que pueda predecir sismos, así que la gente no debe creer en estos mensajes. Es importante mantener la calma y seguir los reportes oficiales”, enfatizó el especialista.

Xioly Pérez, directora del Servicio Sismológico Nacional, explicó desde ayer que este movimiento se produjo por un mecanismo de subducción a y es diferente del registrado el 7 de septiembre, de 8.2 grados que afectó a Oaxaca y Chiapas, del cual se han registrado hasta el momento 3 mil 400 réplicas.

Por ello, el movimiento generado entre Puebla y Morelos, se considera un evento independiente, aclaró la investigadora.

Leonardo Ramírez, especialista de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM -institución que forma parte de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico-, dijo que se estima que 12.4 millones de personas estuvieron expuestas al movimiento sísmico.

“Los daños que se pueden observar corresponden a zonas similares a las afectadas por el sismo de 1985 y algunas más al sur de la Ciudad. Es muy probable que la aplicación del reglamento de construcciones no se hizo de manera correcta en ninguna de las edificaciones afectadas y algunos de los edificios que ya estaban afectados, no se repararon adecuadamente”, finalizó Ramírez.