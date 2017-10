Se requieren sanciones más duras contra delincuentes para mejorar la percepción de impunidad: Miguel Márquez

León, Gto. Miguel Márquez Márquez dijo que para que se reduzca la impunidad y la percepción de inseguridad en Guanajuato, es necesario que las autoridades procuradores de justicia otorguen sanciones enérgicas que envíen a los delincuentes a prisión.

Esto luego de que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2017), en la que se mencionó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos cometidos durante el 2016 en Guanajuato fueron denunciados, y de estos, únicamente un pequeño porcentaje continuó con una averiguación previa y una resolución del caso.

El gobernador mencionó que la falta de denuncias obedece a que la ciudadanía tiene la percepción de que las sanciones que se otorgan a los delincuentes no son graves y que se les deja en libertad.

“Que haya sanciones, que haya mayor aplicación de la ley pero la bronca es esa percepción que se tiene y esa realidad también, de aquellos que detienen y al día siguiente sale y ¿entonces cuál es la percepción de la gente? pues que no se les castiga, y aunque se siga un proceso eh, aunque les diga el juez que cada mes tienen que ir a firmar y presentarse a las audiencias, al final de cuentas la percepción de la ciudadanía es: ‘ese cuate está robando’ (…) esa percepción no sólo la tiene la gente, yo mismo como ciudadano tengo la misma y pues es que no hay una sanción mucho más enérgica que les permita enfrentar los procesos desde la privación de la libertad”, agregó.