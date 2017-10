Se suma PVEM a demandas para reactivar fondo de ahorro a trabajadores de Salud

León, Gto. La crisis hospitalizaría a la que se enfrentan miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), fue expuesta por las secciones 37 y 46, a la diputada Beatriz Manrique, y solicitaron al gobernador Miguel Márquez Márquez, activar el fondo de apoyo y facilitar las gestiones para que a los trabajadores les entreguen sus ahorros.

Bernardo Rodríguez, secretario del sindicato de la sección 46 del Sntsa, dijo que al menos 5 mil 800 trabajadores son los afectados por lo que pidió al gobernador Miguel Márquez Márquez la reactivación inmediata del fondo de ahorro.

“Necesitamos comprar útiles escolares, uniformes, pagos escolares porque es en la fecha en la que se les da a los trabajadores, ya esa prestación ya está ganada, así que te solicitamos el respeto a la base trabajadora que brinda calidad y calidez al usuario, sin mencionar la crisis hospitalitaría que estamos viviendo, que es un problema que los trabajadores estamos sacando solitos, sin recurso que no nos han dado, nos falta material, personal, insumo, no se atrevan a abrir un hospital cuando no tienen como equiparlo… queremos reactivación del fondo de ahorro inmediatamente a las gestiones que va a realizar la diputada”, dijo Bernardo Rodríguez.